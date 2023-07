Arbeitszeit Unternehmensberater stehen vor einem Kultur-Wandel

Lange Arbeitstage galten als Statussymbol wie der Dienstwagen und die Rolex. Jetzt müssen Beratungsfirmen umdenken – weil sie kaum ausreichend Nachwuchs finden.

Auch bei den Consultingfirmen fragen Bewerber nach Teilzeitmodellen. (Foto: mauritius images / Maskot) Beratung verändert sich

Köln So viel Auswahl ist neu. „What’s your way?“, fragt Cassini Consulting in einer Instagram-Anzeige – also: Wie willst du arbeiten? Und liefert gleich einen Vorschlag mit. „Bei uns kannst du auch in Teilzeit viel erreichen.“ Eine 60-Prozent-Stelle statt der oft erwähnten 60-Stunden-Woche? Komplett freie Freitage, anstatt die Projekte nach der Rückkehr vom Kunden noch am heimischen Schreibtisch bis tief in die Nacht aufzubereiten?

„Das Arbeiten in der Beratungsbranche hat sich spätestens durch Corona grundlegend verändert“, sagt Michael Seipel, Vorstand bei Cassini. „Wir gewähren alles an Flexibilität, was wir durchreichen können.“ Etwa fünf bis zehn Prozent der aktuell 430 Beraterinnen und Berater in dem stark wachsenden Unternehmen arbeiten aktuell nicht in Vollzeit, sagt Seipel.