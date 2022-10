Seit 2022 ist Online-Glücksspiel in Deutschland legal. Lizenzen bekamen bislang vor allem zwei Unternehmen – die in Affären verwickelt waren.

Mit der Legalisierung des Online-Glücksspiels ist ein umsatzstarker Markt entstanden. (Foto: Getty Images/Tetra images RF) Online-Glücksspiel am Computer

Düsseldorf, Berlin „100 Prozent legal. Wir sitzen nicht auf einer Südseeinsel, sondern im Berliner Regierungsviertel und haben eine offizielle Glücksspiellizenz, die in ganz Deutschland gültig ist.“ Die Botschaft, mit der die „Jackpotpiraten“ im Internet ihre Kunden begrüßen, passt nicht so richtig zu den bärtigen Freibeutern, die auf der Website abgebildet sind.

In der Vergangenheit waren Automatenspiele oft in mittelmäßig beleuchtete Lokalitäten in Bahnhofsnähe verbannt. Diese „einarmigen Banditen“, wie sie der Volksmund nennt, waren im Internet illegal. Insofern stehen die Piraten, denen ihre Lizenz zum Zocken so wichtig ist, stellvertretend für eine Zeitenwende.

Seit April 2022 vergibt das Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt Lizenzen für virtuelle Automatenspiele. In wenigen Wochen übernimmt eine neue Behörde die Aufgabe. Die rund 110 Mitarbeiter der „Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder“ (GGL) in Halle werden dann den Zugang zu einem Milliardenmarkt kontrollieren und diesen beaufsichtigen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen