Eine der weltweit führenden Restrukturierungsberatungen unterstützt Kunden hierzulande künftig in Steuerfragen. Co-Deutschland-Chef Jürgen Zapf erwartet mehr als 100 Millionen Euro Umsatz.

Düsseldorf Die aus New York stammende Beratung Alvarez & Marsal stellt sich in Deutschland breiter auf. Seit 1. Juni bietet die auf Leistungssteigerung und Restrukturierung spezialisierte Gesellschaft auch Steuerberatung an. „Wir beraten unsere Kunden künftig bei Transaktionen auch in Steuerfragen“, erklärt Jürgen Zapf, Co-Deutschlandchef im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Zapf erklärte weiter, die Einführung der neuen Geschäftseinheit bedeute, dass Alvarez & Marsal von nun an auch in Deutschland den gesamten Zyklus der mit Transaktionen verbundenen Unterstützung abdecke – ohne auf externe Dienstleister angewiesen zu sein. „Steuern sollten bei Transaktionen und Restrukturierungen nicht entscheidend sein, sie sind aber schon ein wichtiger Faktor“, sagte er.

