Beratungsgesellschaft McKinsey will angeblich 2000 Stellen streichen

Betroffen sind laut Berichten vor allem Beschäftigte des Backoffice, dessen Arbeitsweise „effektiver“ gestaltet werden solle. Es wäre die größte Entlassungswelle der Firmengeschichte.

Auch in den USA will die Beratungsgesellschaft zwei Prozent ihrer Beschäftigten entlassen. (Foto: Reuters) McKinsey and Company

New York Den Mitarbeitern der Unternehmensberatung McKinsey steht Medienberichten zufolge die größte Entlassungswelle der Firmengeschichte ins Haus. Rund 2000 Stellen sollen gestrichen werden, berichtete die Agentur Bloomberg und die „Financial Times“ am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach seien vor allem Beschäftigte betroffen, die nicht in direktem Kundenkontakt stehen.

„Wir sind dabei, die Arbeitsweise unserer Teams, die keinen direkten Kundenkontakt haben, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt neu zu gestalten, damit diese Teams unsere Firma effektiv unterstützen und mit ihr wachsen können“, erklärte ein Unternehmenssprecher in einer E-Mail der Nachrichtenagentur Reuters.

Vergangene Woche berichtete die Zeitung „Financial Times“, dass KPMG als erste der vier größten Wirtschaftsprüfer der Welt neben EY, Deloitte und Pricewaterhouse-Coopers seine Belegschaft in den USA um zwei Prozent reduziert.

