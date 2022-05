Beratungsunternehmen Verdacht auf Steuerbetrug: Französische Justiz durchsucht Büroräume von McKinsey

McKinsey ist im Visier der französischen Finanzstaatsanwalt. Die Berater weisen die Vorwürfe zurück. Gleichzeitig hat der Fall eine politische Ebene.

In Frankreich fand sich unter anderem dieses Motiv. Kritiker werfen dem alten und einen Präsidenten vor, den Einfluss von Beratungsunternehmen auf die Regierung zu stark wachsen zu lassen. (Foto: AP) Wahlplakat von Emmanuel Macron

Paris Die französische Justiz hat im Zuge von Steuerermittlungen die Büroräume der Beratungsfirma McKinsey in Paris durchsucht. Es gehe um den Verdacht der Verschleierung des schweren Steuerbetrugs, teilte die Finanzstaatsanwaltschaft mit. McKinsey wiederum erklärte, Ermittler der Finanzstaatsanwaltschaft hätten die Niederlassung an der Prachtstraße Champs-Élysée in der französischen Hauptstadt am Dienstag „besucht“.

Das Unternehmen betonte, es kooperiere „vollständig“ mit den französischen Behörden und wies die Vorwürfe zurück: „McKinsey bekräftigt, dass das Unternehmen die anwendbaren Steuer- und Sozialversicherungsregeln in Frankreich einhält“, hieß es in der Erklärung.

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hatte Ende März eine Voruntersuchung wegen des Verdachts auf Steuerbetrug eingeleitet. In einem Untersuchungsbericht des Parlaments war der Beratungsfirma vorgeworfen worden, von 2011 bis 2020 die Zahlung der Körperschaftssteuer in Frankreich vermieden zu haben.