Branchenauszeichnung Korbinian Kohler ist der neue „Hotelier des Jahres“

Düsseldorf Für einen Quer- und Späteinsteiger hat Unternehmer Korbinian Kohler es in der Hotelbranche zügig nach oben geschafft. Erst seit einem guten Jahrzehnt ist der Tegernseer im Gastgewerbe, nun wurde ihm im Europapark Rust die Auszeichnung „Hotelier des Jahres 2023“ verliehen. Der Preis wird seit mehr als 30 Jahren vom Branchenblatt „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung“ vergeben.

Die Hotelierslaufbahn begann 2010 mit dem Umbau eines in die Jahre gekommenen Best Western Hotels zum heutigen Fünf-Sterne-Haus Spa & Resort Bachmair Weissach. Jahr um Jahr legte er zu: Dem Hotel schloss er eine Event-Arena an, in der im vergangenen Jahr nach einem groß angelegten Umbau eine Indoor-Multimediawelt eröffnete.

Und sein Geschäft wächst: 2016 pachtete der Mittfünfziger eine 122 Jahre alte ehemalige Schutzhütte oben am Wallberg, es entstand das kleine Berghotel Altes Wallberghaus. 2018 machte er aus dem verstaubten Kirchenwirt in Bad Wiessee das hippe Hotel „Bussy Baby“ für eine eher jüngere Zielgruppe, samt Pool auf dem Dach – und Krach wegen des Hotelnamens.

„Er hat einen Hang zur Besessenheit, wenn es um Details geht“, sagt Christoph Hoffmann, Mitgründer der Kette 25hours, Jurymitglied und 2017 selbst Hotelier des Jahres, dem Handelsblatt. „Aber seine Produkte haben alle Charakter. Er ist verrückt genug, um Besonderes zu wagen.“

So wurde aus dem Café Kreutzkamm in Bestlage am See das Clubhaus Bachmair Weissach mit Gastrokonzept aus dem Nahen Osten. Zu den Hotels kamen Wohnprojekte, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Für sie hat Kohler ein eigenes Personalhaus gebaut. Der Unternehmer unterstützt sie zudem mit Benefits wie Krankenzusatzversicherung und privater Unfallversicherung.

In Wildbad Kreuth, wo die CSU tagte

Kohlers Vision vom Tegernsee ist heimatverbunden, zielt aber auf fernere Reisemärkte. Die Region soll international bekannter werden, „Sie ist mit Sylt die exklusivste Freizeitregion in Deutschland, aber im Ausland kennt man sie kaum“, sagt Kohler. „Wir brauchen die internationale Komponente.“

Dabei schreckt er auch vor einem der Stammhäuser der CSU nicht zurück. In zwei bis drei Jahren ist nach einem Umbau die Neueröffnung des ehemaligen Sanatoriums und langjährigen Tagungsorts der Christsozialen geplant, Wildbad Kreuth. Es soll, wie es der Hotelier nennt, ein Rückzugsort für an Körper, Seele und Geist gestresste Menschen werden, kombiniert mit luxuriösen Annehmlichkeiten. Kohler hat die Anlage vom Adelsgeschlecht Haus Wittelsbach in Erbpacht übernommen. Das Konzept erstellt derzeit Stararchitekt Matteo Thun.

Im Gastgewerbe scheint der Tegernseer seine Bestimmung gefunden zu haben. „Wenn ich etwas bereue, dann, dass ich nicht früher in die Hotellerie gekommen bin“, sagt er heute. Der vorgezeichnete Weg war ein anderer, ebenfalls familiengeführter: Er wurde in die 1829 gegründete Büttenpapierfabrik Gmund oben am Nordufer des Tegernsees hineingeboren. Zehn Jahre lang hatte er sie gemeinsam mit seinem Bruder geführt, bevor er sich 2004 als Geschäftsführer und Miteigentümer verabschiedete. Als Scheitern sieht er das nicht: „Es war an der Zeit, was Neues zu machen, mich freizuschwimmen. Mein Bruder war als Papierdesigner sowieso viel besser als ich.“

Seine Projekte sind vielfältig, so wie die Ansprüche der moderneren der Gäste, die in bayerischer Idylle nach Ruhe suchen. Kohlers Interesse an der touristischen Weiterentwicklung seiner Heimat gegen einige Widerstände und die Kenntnis der Gegebenheiten scheinen der Schlüssel zum Erfolg zu sein. „Unser Thema ist der Tegernsee und nicht eine Gastronomie- oder Hotelsystematik“, sagt er. Rückblickend meint er: „Ein bisschen Selbstüberschätzung gehört zu solch einer Vision und Expansion aber dazu.“

