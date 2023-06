Carmine di Sibio Globaler Chef von EY kündigt Rückzug an

Carmine Di Sibio geht im Juni 2024 in den Ruhestand. Seine Nachfolge dürfte zur Richtungsentscheidung werden. Ein neuer Anlauf zur Aufspaltung ist nicht ausgeschlossen.

Der globale Chef von EY gibt seinen Posten im kommenden Jahr auf. (Foto: EY) Carmine di Sibio

Düsseldorf Der globale Chef der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, Carmine Di Sibio, hat seinen Rückzug angekündigt. Das bestätigten Unternehmenskreise dem Handelsblatt am Dienstag. Di Sibio wird demnach bis Juni 2024 an Bord bleiben und die Firma in der Übergangsphase bis zum Antritt eines neuen Chefs leiten. Die Nachfolge ist noch offen. Eine offizielle Mitteilung über den Rückzug lag am frühen Dienstagabend noch nicht vor.

Der 60-jährige Amerikaner hatte zuletzt eine schwere Niederlage einstecken müssen: Im vergangenen Jahr hatte er die Aufspaltung des Unternehmens in zwei voneinander unabhängige Beratungs- und Prüfungskonzerne gestartet. Das Projekt „Everest“ scheiterte aber im Frühjahr an schweren Differenzen in der Partnerschaft über die Ausgestaltung.