Consulting Unternehmensberater rechnen trotz Ukraine-Krieg mit Rekordjahr

Düsseldorf Der Ukrainekrieg wird aus Sicht der deutschen Unternehmensberatungen nur eine leichte Schwächung bringen. Die Branche blickt weiterhin optimistisch auf das laufende Jahr und erwartet ein Rekordgeschäft. Das zeigt eine Blitzumfrage des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) vom Mittwoch.

Danach rechnet die Consultingbranche für 2022 mit einem Wachstum von 10,5 Prozent und würde damit erstmals die Schwelle von 40 Milliarden Euro Umsatz überschreiten. In den Erwartungen der Firmen ist die aktuelle politische Situation bereits eingerechnet, denn die Umfrage ist von Anfang März.

Der Wert liegt nur leicht, um 0,8 Prozentpunkte, unter dem, den die Beratungen in einer Umfrage vor Kriegsausbruch Anfang Februar abgegeben hatten. Es zeigt sich, dass die Firmen noch keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen spüren. Die großen Projekte bei Kunden wie etwa zur Digitalisierung und zur grünen Transformation laufen ungebremst weiter.

Ganz anders war dies vor zwei Jahren beim Ausbruch der Coronakrise. Die hatte laut dem BDU direkte und einschneidende Auswirkungen auf die Branche. Wegen der Lockdowns mussten die Berater ihre Arbeit bei den Kunden zunächst komplett einstellen, viele Projekte wurden gestoppt oder zumindest zeitlich gestreckt.

Von der Coronadelle haben sich die Consultingfirmen schnell wieder erholt. 2021 legte der Umsatz um 10,3 Prozent auf 38,1 Milliarden Euro zu und lag damit schon wieder höher als vor der Pandemie. Stark gefragt waren Beratungen beim Umbau der Lieferketten und beim Personalmanagement sowie bei den Trendthemen Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit.

Das sollen auch in diesem Jahr wichtige Treiber werden. Allein das Megathema Nachhaltigkeit hat für die Consultingfirmen das Zeug, dauerhaft ein geschäftlicher Dauerbrenner zu werden. Viele Beratungen fühlen sich aktuell allein vom Mangel an geeigneten Fachkräften in allen Bereichen gebremst.

Von einer ausgeprägten Wirtschaftskrise als Folge des Ukrainekriegs wären jedoch auch die Beratungen betroffen. Müssen Kunden schnell ihre Kosten senken, wird gern bei Consultingprojekten angesetzt. Doch am Ende könnte die Branche insgesamt profitieren, sagte BDU-Präsident Ralf Strehlau.

„Der Angriffskrieg Putins in der Ukraine, die Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit, aber auch die weiterlaufende Coronapandemie wirken sich zwangsläufig auf das Wirtschaftsgeschehen aus“, erklärte der Verbandschef. Die daraus resultierende Notwendigkeit für Unternehmen zu Anpassungen erweise sich regelmäßig als Treiber für die Consultingbranche. „Aus Veränderung entsteht oft ein höherer Beratungsbedarf“, sagte Strehlau.

So gehen die Dienstleister davon aus, dass die Beratung bei der Neuausrichtung globaler Lieferketten durch den Ukrainekrieg noch einmal zunehmen wird – Stichwort Resilienz. Schon die Coronapandemie hatte die Schwachstellen im Einkauf der Industrie zum Vorschein gebracht.

Profitieren könnten zudem die Sanierungsberater, deren Geschäft in den vergangenen Jahren nur mäßig lief. Während der Pandemie gab es wegen der staatlichen Hilfen nur wenige große Restrukturierungsfälle. Doch das könnte sich bei einer vom Krieg ausgelösten Wirtschaftskrise schnell ändern.

Direkte Geschäfte in Russland betreiben nur die wenigsten deutschen Beratungen. Internationale Größen wie McKinsey und Boston Consulting haben ihre Neugeschäfte in dem Land bereits eingestellt. Die „Big Four“ der Wirtschaftsprüfung haben zudem ihre russischen Landesgesellschaften aus dem internationalen Netzwerk getrennt.

