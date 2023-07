Consulting „Wir greifen die Beratungsfabriken direkt an“ – Kearney kauft deutsche Designfirma

Düsseldorf Viele Jahre war die Strategieberatung Kearney vor allem mit sich selbst beschäftigt. Nun setzt die Gesellschaft mit einer Reihe von Übernahmen wieder darauf, den Abstand zur Konkurrenz zu verringern. So hat das Unternehmen jetzt die traditionsreiche deutsche Produktdesignfirma Teams gekauft.

„Mit der Aufnahme von Teams Design stellen wir uns breiter auf und greifen die Beratungsfabriken direkt an“, sagt Marc Lakner im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der Industrieoptimierer führt die Kearney-Geschäfte seit Anfang des Jahres in Deutschland, Österreich und der Schweiz,

Mit „Beratungsfabriken“ meint Lakner die deutlich größeren Strategieberatungen McKinsey, Boston Consulting Group (BCG) und Bain. Sie machen ein Vielfaches mehr an Geschäft. So steht Kearney mit rund 1,7 Milliarden Dollar Umsatz und rund 5300 Mitarbeitern, davon 400 Partner, für ein Achtel von McKinsey.

Allerdings ist das starke Wachstum der führenden drei Strategieberatungen zuletzt ins Stocken geraten. Die weltweite Nummer eins, McKinsey, schaffte 2022 nur ein einstelliges Umsatzplus und entließ im laufenden Jahr erstmals in seiner Geschichte eigene Mitarbeiter.

Kearney verbindet mit dem Marktführer eine gemeinsame Geschichte und eine besondere Konkurrenz. Gründer Tom Kearney war einst geschäftsführender Partner von McKinsey, bevor er sich 1939 selbstständig machte. Der Amerikaner verfolgte dabei schon damals einen etwas anderen Beratungsansatz: Er entwickelte für Kunden nicht nur neue Strategien, sondern ging mehr in die Umsetzung. Dieser Tradition fühlt sich Kearney bis heute verpflichtet.

Mit der Übernahme von Teams setzt die Gesellschaft ihre frühe Strategie des aggressiven Wachstums fort. In den vergangenen vier Jahren hat die Partnerschaft schon Cervello, einen US-Daten- und Analyseanbieter, Prokura, eine Beratungsfirma für Beschaffung und Lieferketten aus Skandinavien, sowie Optano, einen Anbieter von KI-gesteuerten Betriebsoptimierungslösungen aus Deutschland, übernommen.

Mit Teams ist Kearney-Chef Alex Liu nun ein kleiner Coup gelungen. Die Industriedesignfirma wurde 1956 in Deutschland gegründet und hat mittlerweile Studios in Chicago, Shanghai, Hamburg und Stuttgart.

Bekannte Verbraucher- und Ausrüstungsmarken, aber auch Medizintechnikfirmen zählen zu den Kunden. Ideen und Innovationen der strategischen Designexperten finden sich in Produkten wie Bosch-Elektrowerkzeugen, Kärcher-Reinigungsmaschinen, Hitachi-Klimaanlagen oder Röntgengeräten von Siemens Healthineers.

Die rund 80 Teams-Mitarbeiter sollen Kearney nun dabei helfen, sich noch umfassender am Markt zu positionieren und so das klassische Beratungsgeschäft um die Umsetzung zu erweitern.

Marc Lakner treibt Expansion in Deutschland voran

Die treibende Kraft für die neue Expansion in Deutschland ist Marc Lakner. Der 47-Jährige ist Experte für Transformationen im Bereich globaler Lieferketten und Produktion. Er folgte im Januar auf Martin Eisenhut und führt seitdem die 45 Partner und rund 500 Mitarbeiter.

Der promovierte Wirtschaftsingenieur startete seine Karriere bei Kearney und war für die Beratung schon in Brasilien, Mexiko, Singapur, den USA und China im Einsatz. Zu seinen Kunden zählen Autozulieferer wie Bosch, Hightech-Firmen wie ASMPT und Konsumgüterkonzerne wie Henkel.

>> Lesen Sie auch: Frauen verzweifelt gesucht – Dax-Konzerne setzen auf Headhunter

Die Komplettübernahme von Teams trieb er in den vergangenen Wochen mit einem internationalen Team bei Kearney aus dem Büro in Berlin voran. Eine Investmentbank oder M&A-Berater seien nicht beteiligt gewesen. Der Markenname von Teams Design soll bestehen bleiben.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich diese Akquisition für uns auszahlt“, sagt Lakner. Die Nachfrage nach Beratungsleistung sei höher denn je, und verlangt werde zunehmend ein umfassender Ansatz. „Wir lassen unsere Kunden nicht mit unseren Ideen in ihrer strategischen Transformation allein, wir setzen sie mit um.“ Dies könne nun auch mit eigenen erfahrenen Designexperten geschehen.

Kearney meldet sich mit Übernahmen zurück

Für Klaus Baumgartner, geschäftsführender Gesellschafter von Teams Design in Stuttgart, ist der Anschluss an Kearney ein „konsequenter Schritt, um gemeinsam weiter zu wachsen“. Beide Unternehmen arbeiteten bereits seit sechs Jahren zusammen und wollten das nun intensiver tun. Alle bis dato aktiven Gesellschafter und Geschäftsführer blieben als Geschäftsführer an Bord.

Dass sich Kearney nach einigen Jahren nun wieder mit Übernahmen zurückmeldet, wundert Branchenkenner Dietmar Fink nicht: „Kearney ist in der gleichen Lage wie Roland Berger. Die Berater machen sehr ordentliche Geschäfte, insgesamt sind die Gesellschaften aber zu klein, um international mit den großen drei mithalten zu können“, sagt der Geschäftsführer der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Managementberatung. Firmen mit weniger als zwei bis drei Milliarden Euro Umsatz seien zu starkem Wachstum verdammt.

>> Lesen Sie auch: Roland Berger steigert Umsatz kräftig – „Die Welt nicht mit älteren weißen Herren beraten“

Der Drang nach mehr Größe und Einfluss war allerdings nicht immer von Erfolg geprägt. So hatte sich Kearney, nachdem die Beratung in den 1990er-Jahren sehr stark gewachsen war, dem texanischen IT-Dienstleister EDS angeschlossen. Das ging so lange gut, bis die Konzernoberen die selbstbewussten Berater wie gewöhnliche Manager eingruppieren wollten.

2005 erfolgte die Trennung durch einen Management-Buy-out. Die Führungsriege um die rund 200 Partner von A.T. Kearney, wie die Beratung bis zum Jahr 2000 hieß, kaufte ihre Firma komplett zurück. Doch damit nicht genug der Unruhe: 2010 flirtete Kearney mit der Beratungsgesellschaft Booz. Zu einer Fusion kam es dann aber doch nicht.

Der Beratermarkt konsolidiert sich

Während große Zusammenschlüsse und Übernahmen in der Beratungsbranche eher selten und noch seltener von Erfolg gekrönt sind, konsolidiert sich der Markt zusehends. Vor allem die großen Beratungsfirmen kaufen kleinere und mittlere Wettbewerber, um sich in Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz (KI) oder Nachhaltigkeit qualitativ zu positionieren.

So kaufte McKinsey 2015 den KI-Spezialisten Quantum Black und BCG 2022 die Nachhaltigkeitsberatung Quantis. Die deutsche Nummer eins, Roland Berger, verstärkte sich 2022 mit dem Team von Candidus und stieg damit ins gefragte Geschäft mit Interim-Management ein.

Am aggressivsten ging in den vergangenen Jahren der IT-Beratungsriese Accenture vor. Der börsennotierte Konzern kaufte mehr als ein Dutzend Unternehmen, um sich ausgehend von der IT-Expertise breiter aufzustellen. Dass die Integration der vielen Firmen nicht ohne Weiteres gelingt, zeigen die nun geplanten Entlassungen bei weiter sehr guter Auftragslage.

Lakners Vorgänger Eisenhut hatte das Kearney-Geschäft hierzulande sechs Jahre geführt. Seit Anfang des Monats ist der 60-Jährige neuer Chef des Verpackungsspezialisten Transpak aus dem hessischen Wetzlar. Er tut damit jetzt das, was er bisher nur in alter Kearney-Tradition begleitete: ein Unternehmen operativ durch die Transformation zu führen.

Mehr: Unternehmensberater wollen am KI-Boom mitverdienen – und locken mit Billionen-Effekten für die Wirtschaft