Consulting Wirtschaftsprüfer BDO legt zu und stärkt Service-Einheiten in der Ukraine

Düsseldorf Die neue Führung der Prüfungsgesellschaft BDO hat sich ambitionierte Wachstumsziele gesetzt. Trotz vieler Krisensignale in der Wirtschaft soll der Umsatz der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in diesem Jahr um bis zu zehn Prozent zulegen. „Wir spüren weiterhin Rückenwind, auch im Beratungsgeschäft“, sagte Vorstandsmitglied Parwäz Rafiqpoor am Donnerstag.

Rafiqpoor wird zum 1. Juli gleichberechtigt mit Andrea Bruckner den Vorstandsvorsitz der fünftgrößten deutschen Prüfungsgesellschaft übernehmen. Das Duo folgt auf Holger Otte, der nach 13 Jahren den Chefposten abgibt. Der 70-Jährige bleibt aber Ankeraktionär des Unternehmens.

Otte verabschiedet sich mit Rekordzahlen: Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende September) stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 347 Millionen Euro. Die Wirtschaftsprüfung wuchs um 15 Prozent, die Steuerberatung um elf Prozent. Am stärksten legt die Managementberatung mit 24 Prozent Wachstum zu.

„Krisenzeiten gehen immer mit großen Veränderungen in Unternehmen einher, und das bietet viele Chancen in der Beratung“, sagte Rafiqpoor, der die Consultinggeschäfte leitet. Die unsichere konjunkturelle Lage der Wirtschaft beeinträchtigte die Lage bei BDO aktuell nicht. Treiber der Geschäfte seien weiterhin Themen wie Cybersicherheit, Nachhaltigkeit und Reorganisation.

„Der Erfolg unterstreicht, dass BDO eine integrierte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ist – und daran wollen wir auch festhalten“, sagte der scheidende Firmenchef Otte. Im Vorstand sei man sich einig, dass man keine Aufspaltung anstrebe. Konkurrent EY hatte eine solche Trennung von Beratung und Prüfung weltweit eingeleitet, das Projekt allerdings Mitte April auf Eis gelegt.

Mit den geplanten Investitionen in diesem Jahr sollen nicht nur die Teams in Deutschland gestärkt werden. BDO will auch seine so genannten Shared-Services-Center in der Ukraine ausbauen, wie Bruckner ankündigte. Sie ist im Vorstand für Personal und Wirtschaftsprüfung verantwortlich.

BDO beschäftigt in der Ukraine 130 Menschen. Sie übernehmen Dienstleistungen wie Grafik und Research, aber auch Standardaufgaben in der Abschlussprüfung. Nach Kriegsausbruch sind Mitarbeitende nach Deutschland geflüchtet, wo das Unternehmen ihnen neue Verträge anbot. Mittlerweile seien viele von ihnen jedoch in das Land zurückgekehrt.

Wirtschaftsprüfer hat erstes Mandat im Dax gewonnen

Das von Bruckner geleitete Prüfungsgeschäft steht vor einem Wachstumssprung. BDO wird von diesem Jahr an die Bilanzen des Softwarekonzerns SAP testieren. Das Mandat hat ein Volumen von mehr als 20 Millionen Euro. Als weiteren Neugewinn in der Abschlussprüfung ab 2024 hat die Gesellschaft den Energiekonzern EnBW gewonnen.

Mit dem Gewinn des SAP-Mandats war es erstmals einem Verfolger der „Big Four“ gelungen, die Dominanz von PwC, Deloitte, KPMG und EY im Leitindex Dax zu durchbrechen. Mittlerweile hat auch Konkurrent Grant Thornton mit der Porsche SE ein Mandat im obersten Börsensegment gewonnen. BDO erwartet, dass sich der Markt weiter für die Verfolger öffnen wird.

