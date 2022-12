Consulting Wirtschaftsprüfer Mazars stellt sich mit Übernahme der Nachhaltigkeitsberatung Stakeholder Reporting breiter auf

Das Topthema Nachhaltigkeit treibt das Wachstum in der Branche. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, setzen die großen Anbieter auf Übernahmen.

Düsseldorf Die internationale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars beendet das Jahr mit einem Coup. Sie übernimmt die auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisierte Beratung Stakeholder Reporting aus Hamburg, um „das Kerngeschäft der Finanzberichterstattung noch stärker mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verknüpfen“, erklärte Mazars-Deutschlandchef Christoph Regierer.

Mit den rund 70 Beratern der 2002 gegründeten Stakeholder Reporting will das Unternehmen das eigene Consulting-Geschäft in dem strategisch wichtigen Segment ausbauen. Bisher arbeiteten in diesem Bereich bei Mazars nur rund 30 Berater.

Stakeholder Reporting hat sich in den vergangenen Jahren mit der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten etwa für die Deutsche Telekom einen Namen gemacht. Das Unternehmen zähle in Deutschland zu den in dem Bereich führenden Firmen mit einem erstklassigen Kundenportfolio, sagt Manuel Wildhaber, Geschäftsführer der M&A-Beratung Stockalper Partners aus Lausanne.

