 Einigung im Tarifstreit: Mehr Geld und freie Tage für Kita-Erzieher

Berlin Die Arbeit von bei Kommunen beschäftigten Erzieherinnen oder Sozialarbeitern soll durch zusätzliche freie Tage und finanzielle Zulagen attraktiver gemacht werden – auch um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Darauf haben sich die Gewerkschaften Verdi und DBB Beamtenbund und Tarifunion sowie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in der Tarifrunde für rund 330.000 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes geeinigt.

„Die Tarifverhandlungen waren alles andere als einfach und teilweise enorm festgefahren“, sagte die VKA-Verhandlungsführerin und Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge nach der Einigung in der Nacht zu Donnerstag. „Daher bin ich umso erleichterter, dass wir nach einem fast viertägigen Verhandlungsmarathon endlich eine Tarifeinigung erzielt haben.“

Tarifstreit: Verdi dankt für Rückendeckung durch Streiks in Kitas

Verdi-Chef Frank Werneke betonte, der Einstieg in Entlastung und die weitere Aufwertung des Berufsfeldes seien gegen die erheblichen Widerstände der kommunalen Arbeitgeber gelungen – auch dank hoher Beteiligung an den zahlreichen Warnstreiks. „Das ist ein weiterer maßgeblicher Schritt, um die Berufe im Sozial- und Erziehungswesen attraktiver zu machen und wirksam gegen Fachkräftemangel vorzugehen“, sagte Werneke. Laut Verdi hatten sich zuletzt rund 45.000 Beschäftigte an Streikaktionen beteiligt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In dem Tarifkonflikt ging es nicht um Lohnprozente, darüber wird erst wieder in den regulären Entgelttarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen Anfang kommenden Jahres verhandelt. Die Gewerkschaften wollten aber eine Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe erreichen. Die Beschäftigten sollten in den Entgelttabellen höher eingruppiert werden, was laut VKA Gehaltssteigerungen von bis zu 330 Euro im Monat bedeutet hätte. Außerdem machten sich Verdi und Beamtenbund für wirksame Regelungen zur Entlastung der Beschäftigten stark.

Personalkosten für Kita-Erzieher und Sozialarbeiter steigen um jährlich 3,7 Prozent

Die Arbeitgeber hatten betont, dass es mit ihnen eine generelle Aufwertung aller Sozial- und Erziehungsberufe nicht geben werde. Stattdessen müsse man sich genau anschauen, wo die Anforderungen tatsächlich gestiegen und höhere Eingruppierungen gerechtfertigt seien.

Geeinigt haben sich beide Seiten in der dritten Verhandlungsrunde nun auf einen Kompromiss, der für Erzieherinnen und Erzieher ab Juli eine monatliche Zulage von 130 Euro und für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von 180 Euro vorsieht. Allein diese Zulagen erhöhten die Personalkosten der kommunalen Arbeitgeber im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes um jährlich 3,7 Prozent, teilte Welge mit. Das Ergebnis sei sicherlich eine Herausforderung für die kommunalen Arbeitgeber, aber auch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie die oft herausragende Leistung der Beschäftigten durch eine faire und wertschätzende Vergütung würdigten.

Um die Arbeitsbelastung zu reduzieren, erhalten alle Beschäftigten zudem zwei sogenannte „Regenerationstage“ im Jahr. Außerdem haben sie die Möglichkeit, die finanziellen Zulagen teilweise in Freizeit umzuwandeln – und zwar um bis zu zwei Tage pro Kalenderjahr.

Schnellere Gehaltserhöhungen für Kita-Erzieher und Sozialarbeiter

Erreicht haben die Gewerkschaften auch eine Anpassung der Stufenlaufzeiten im Sozial- und Erziehungsdienst an die Regelungen für die übrigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Bisher galten für Erzieherinnen oder Sozialarbeiter längere Fristen, bis sie in die nächsthöhere Erfahrungsstufe aufsteigen konnten. Damit soll nun ab Oktober 2024 Schluss sein.

„Mit diesem Abschluss haben wir das Berufsfeld aufgewertet, das werden die Kolleginnen und Kollegen direkt im Geldbeutel spüren“, sagte DBB-Verhandlungsführer Andreas Hemsing. Der ausgehandelte Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2026.

Mehr: Die große Talent-Verschwendung an deutschen Schulen