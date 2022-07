 Fahrdienstvermittler: Uber Files: Großes Datenleck beschädigt das Image des Fahrdienstleisters

New York Eigentlich wollte sich Uber-CEO Dara Khosrowshahi darauf konzentrieren, die Folgen der Pandemie zu auszugleichen. Der kalifornische Mobilitätsdienst, seit 2019 an der Börse, sucht dringend Fahrer, um die langen Wartezeiten und deutlich gestiegenen Preise zu reduzieren. Auch will der Konzern die Fahrer besser für die deutlich teureren Benzinpreise entschädigen, versicherte Dara Khosrowshahi im Juni. Nun jedoch wird Uber von seiner Vergangenheit eingeholt.

Der britischen Zeitung „The Guardian“ wurden umfassende interne Daten aus den Jahren 2013 bis 2017 zugespielt, als Uber noch von Gründer Travis Kalanick geführt wurde. Die Zeitung teilte sie mit einigen anderen Medien. Die Analysen, die am Sonntagabend veröffentlicht wurden, zeigen demnach unter anderem die dubiosen Methoden, mit denen sich das Unternehmen aus dem Silicon Valley Zugang zu den europäischen Märkten verschafft und sich vor dem Zugriff der Polizeibehörden geschützt hatte.

Kalanick musste nach mehreren Skandalen zurücktreten, wurde mit dem Börsengang aber zum Milliardär. Zu Ubers Geldgebern gehörten unter anderem Menlo Ventures, Google Ventures, Microsoft, Fidelity und der Vision Fund von Softbank.

Für Aufsehen sorgt unter anderem die Rolle von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der in sich in seiner Zeit als Finanzminister persönlich für Uber eingesetzt haben soll. An Olaf Scholz, damals Bürgermeister der Stadt Hamburg, habe sich Uber dagegen die Zähne ausgebissen. Er soll darauf gepocht haben, dass die Fahrer den Mindestlohn bekommen. Ein Top-Manager habe ihn daraufhin als „einen wahren Komiker“ abgestempelt, schreibt der „Guardian.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch geben die Dokumente offenbar Einblick in Details zu Ubers „Kill-Switch“. Mit dieser Art digitalem „Not-Aus“ habe Uber etwa während einer Razzia in Amsterdam den Zugang zu den eigenen Computer-Systemen gesperrt. Das sei von Kalanick persönlich angeordnet worden, wie der „Guardian“ aus Emails zitiert. Auch habe der Gründer explizit gefordert, dass sich die Uber-Fahrer in die Nähe von Protesten in Europa begeben, bei denen die Gefahr bestand, dass sie gewaltsam enden würden – Vorgänge, die sein Sprecher explizit zurückweist.

Der damalige Uber-Chef habe „nie Vorgehen autorisiert, die die Justiz in irgendeinem Land behindern würden“, stellte er klar. Auch habe er „nie suggeriert, dass Uber von Gewalt zu lasten der Fahrersicherheit profitieren sollte.“

Ubers Pressechefin Jill Hazelbacker betonte dagegen: „Wir haben für das vergangene Verhalten nie Ausreden gefunden und haben das auch nicht vor. Stattdessen bitten wir die Öffentlichkeit, uns nach dem zu bewerten, was wir in den vergangenen fünf Jahren getan haben und künftig vorhaben.“ Ubers Aktienkurs hat seit Beginn des Jahres rund die Hälfte an Wert verloren, reagierte am Sonntagabend nachbörslich jedoch zunächst nicht auf die Veröffentlichungen.

Mehr: Der Gegner der deutschen Autoindustrie heißt Tesla – nicht Uber