Fahrdienstvermittler Uber Files: So soll der Fahrdienst Entscheidungsträger beeinflusst haben

Dokumente, E-Mails und Textnachrichten zeigen die dubiosen Methoden von Uber – auch in Europa. Frankreichs Präsident Macron setzen sie unter Druck.

Das Unternehmen gerät durch Berichte internationaler Journalisten unter Druck. (Foto: AP) Uber-Logo

New York Eigentlich wollte sich Uber-CEO Dara Khosrowshahi darauf konzentrieren, die Folgen der Pandemie auszugleichen. Der kalifornische Mobilitätsdienst, seit 2019 an der Börse, sucht dringend Fahrer, um die langen Wartezeiten und deutlich gestiegenen Preise zu reduzieren. Auch will der Konzern die Fahrer besser für die deutlich teureren Benzinpreise entschädigen, versicherte Khosrowshahi im Juni. Nun jedoch wird Uber von seiner Vergangenheit eingeholt.

Der britischen Zeitung „The Guardian“ wurden umfassende interne Daten aus den Jahren 2013 bis 2017 zugespielt, als Uber noch von Gründer Travis Kalanick geführt wurde. Die Zeitung teilte sie mit einigen anderen Medien.

Die Analysen, die am Sonntagabend veröffentlicht wurden, zeigen demnach unter anderem die dubiosen Methoden, mit denen sich das Unternehmen aus dem Silicon Valley Zugang zu den europäischen Märkten verschafft und sich vor dem Zugriff der Polizeibehörden geschützt hatte.