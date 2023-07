 Fitness-Start-up Egym: Wellpass-Anbieter sammelt über 200 Millionen Euro ein

Zurück in den Studios

München Die Coronapandemie stürzte die wachstumsverwöhnte Fitnessbranche in eine tiefe Krise. „Als die Studios so lange geschlossen waren, haben wir um unsere Existenz gefürchtet“, sagt Egym-Gründer Philipp Roesch-Schlanderer. Das Start-up musste erstmals Stellen abbauen, hielt aber durch. Jetzt profitiert der Anbieter von digital vernetzten Geräten und Firmenfitness überproportional von der Erholung der Branche.

Die Folge: Während andere Start-ups unter einem deutlich schwereren Zugang zu Wagniskapital leiden, konnte Egym nun die bislang größte Finanzierungsrunde stemmen.

Der neue US-Investor Affinity Partners, gegründet von Donald-Trump-Schwiegersohn Jared Kushner, steckt bis zu 207 Millionen Euro in das Münchener Unternehmen. Dieses wird laut Branchenkreisen nun mit etwa 600 Millionen Euro bewertet.

„Ich hatte den Mitarbeitern in der Pandemie versprochen, die Firma zu einer finanziellen Festung zu machen“, sagt Roesch-Schlanderer. Nun könne man gut durchfinanziert auf aggressiven Wachstumskurs gehen. Operativ soll Egym dieses Jahr erstmals schwarze Zahlen schreiben.

Fitness war lange ein stabiler Wachstumsmarkt. Von 2019 bis 2021 brachen die Erlöse der Studios laut Branchenverband DSSV dann in der Pandemie von 5,5 auf 2,2 Milliarden Euro ein. Es war wohl ein nur kurzfristiger Durchhänger. Im vergangenen Jahr waren es schon wieder 4,9 Milliarden Euro Umsatz, die Zahl der Mitglieder in Deutschland legte von 9,3 auf 10,3 Millionen zu.

Für dieses Jahr rechnen zwei Drittel der Betriebe mit weiter steigenden Umsätzen. Die Fitness- und Gesundheitsbranche habe sich zwar noch nicht vollständig von den Auswirkungen der Pandemie erholt, sagte der DSSV-Vorsitzende Thomas Wessinghage. Doch sei man zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr wieder mehr Menschen „das gesundheitsfördernde Angebot in Anspruch nehmen“.

Wellpass-Anbieter Egym wächst durch Firmen-Fitness

Egym hatte die Umsätze in der Krise 2020 und 2021 zumindest stabil halten können. Im ersten Corona-Lockdown reduzierte das Unternehmen schnell die Kosten. 100 der damals 450 Beschäftigten mussten gehen. Das sei eine schmerzhafte Erfahrung gewesen, sagt Roesch-Schlanderer. „Doch ist es gut für die Firmenkultur, so etwas einmal durchgestanden zu haben.“ Durch die Flaute sei Egym besser gekommen als die Wettbewerber, darum wachse man nun schneller.

Der Gründer hat das Fitness-Unternehmen in der Krise neu aufgestellt. (Foto: Egym) Egym-Gründer Philipp Roesch-Schlanderer

Carsten Rudolph, Geschäftsführer des Investorennetzwerks Bay-Start-up, kennt Egym, seit die Gründer als studentisches Team am Münchener Business-Plan im Jahr 2010 teilnahmen. Egym habe mit „konsequenter Wachstumsorientierung sein Geschäftsmodell an die Marktbedürfnisse angepasst“, sagt er. Die Coronadelle sei dann für eine weitere strategische Weiterentwicklung genutzt worden.

Gestartet war das Unternehmen mit programmierbaren Fitnessgeräten. Loggt sich ein Kunde ein, stellen sich die Maschinen automatisch auf ihn ein. Mithilfe einer App können Kunde und Trainer Übungspläne erstellen und Fortschritte dokumentieren. Die Daten werden in die Cloud hochgeladen und dort analysiert.

Die Mehrheit der Umsätze – im vergangenen Jahr stiegen sie laut Branchenschätzungen um 70 Prozent auf etwa 130 Millionen Euro – macht das Unternehmen inzwischen mit Firmenfitness. „Wellpass“ heißt das Angebot. Das Segment wurde im vergangenen Jahr durch die Übernahme des französischen Firmenfitness-Konkurrenten Gymlib weiter ausgebaut. Ziel ist es, europäischer Marktführer in diesem Segment zu werden. „Was in zwei Ländern funktioniert, klappt auch anderswo“, ist Roesch-Schlanderer überzeugt.

Das Fitnessangebot soll sich für die Firmen rechnen

Egym schließt Rahmenverträge mit Unternehmen. Die Mitarbeiter zahlen etwas dazu und haben dann freien Eintritt zu Tausenden Studios in Deutschland. Für diese ist die Zusammenarbeit interessant, weil über den Firmenzugang vor allem Kunden gewonnen werden, die bislang noch gar kein Studio besuchten.

Zu den Egym-Wellpass-Kunden gehören zum Beispiel die Allianz und das Start-up Personio. Bislang sind 7500 Arbeitgeber mit 2,5 Millionen Beschäftigten unter Vertrag. In manchen Firmen nutzen zwei Drittel der Mitarbeiter das Angebot, im Schnitt dürften es etwa 15 Prozent sein. Konkurrenten sind zum Beispiel der Urban Sports Club und Hansefit.

Roesch-Schlanderer ist überzeugt, dass das Segment weiter wachsen wird. Im Kampf um die besten Köpfe müssten die Firmen an ihrer Attraktivität als Arbeitgeber arbeiten. Die finanzielle Unterstützung des Besuchs im Fitness-Studio sei dabei eine der wenigen Wohltaten, die einen unmittelbaren „Return on Investment“ hätten: „Wenn die Beschäftigten gesund sind, zahlt sich das direkt aus.“

Durch das Firmenfitness-Netzwerk hat Egym zudem Zugang zu Tausenden Fitness-Studios. Wenn diese die Geräte der Münchener kaufen, können sie an die Egym-App angebunden werden. Die Mitarbeiter können dann nach dem Studiobesuch zum Beispiel eine digitale Auswertung ihres Trainings ansehen.

Zumindest den neuen Finanzinvestor konnte das Unternehmen vom Geschäftsmodell überzeugen. „Wir treffen nicht oft auf Unternehmen mit Umsätzen in dreistelliger Millionenhöhe, die ihre Größe im Jahresvergleich nahezu verdoppeln“, sagte Asad Naqvi von Affinity Partners. Egym adressiere „den gewaltigen und schnell wachsenden globalen Fitness- und Gesundheitsmarkt mit einem differenzierten, technologiezentrierten Ansatz“.

Affinity Partners steckt zunächst 107 Millionen Euro in das Unternehmen, weitere 100 Millionen können für Investitionen bei Bedarf abgerufen werden. Dabei sieht sich Roesch-Schlanderer auch nach möglichen weiteren Akquisitionen um. Hier dürfte es vor allem darum gehen, in weiteren Ländern einen Fuß in den wachsenden Firmenfitness-Markt zu bekommen. Auf längere Sicht sei dann ein Börsengang das Ziel. „Das eilt nicht“, sagt Roesch-Schlanderer, „doch wollen wir sehr gut vorbereitet sein, wenn der richtige Moment gekommen ist.“

