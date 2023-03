Flugverkehr Technische Störung bei Lufthansa behoben – Verspätungen und Ausfälle

Der Check-in über die Internetseite ist weiterhin beeinträchtigt. Das Boarding vor Ort funktioniert wieder. Es kommt dennoch weiterhin zu Verspätungen und Flugstreichungen.

Bei der Lufthansa in Frankfurt kommt es zu technischen Störungen. (Foto: dpa) Gestrichene Flüge

Frankfurt/Main Technische Störungen hatten bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen den Betrieb ausgebremst – mittlerweile wurde sie teilweise behoben. Beeinträchtigt waren der Check-in über die Internetseite der Fluggesellschaft, am Schalter sowie das Boarding am Frankfurter Flughafen, teilte eine Unternehmenssprecherin am Sonntag mit.

Es könne aber nach den Beeinträchtigungen vom Sonntagmorgen noch zu Verspätungen und vereinzelten Flugstreichungen kommen, teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Weiterhin beeinträchtigt war derweil der Check-in über die Internetseite der Lufthansa sowie an Check-in-Automaten an Flughäfen.

Die technischen Störungen längen bei externen IT-Dienstleistern und bestünden seit Sonntagmorgen. Der Check-in über mobile Browser etwa auf Smartphones oder Tablets oder auch über die Lufthansa-App funktioniere nach wie vor. Die Lufthansa bat Reisende, sich über den Status des eigenen Fluges zu informieren. „Es wird mit Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet“, teilte die Sprecherin mit.

