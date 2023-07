 Freibad-Saison: Deutschlands Schwimmbäder sind in der Multi-Krise

Düsseldorf Schlägereien und Tumulte in Schwimmbädern sorgen dieser Tage für Schlagzeilen und eine politische Debatte über strafrechtliche Konsequenzen. Dabei haben Schwimmbäder in Deutschland längst ganz andere Probleme. Denn die Zahl der Deutschen, die regelmäßig schwimmen gehen, nimmt kontinuierlich ab, zeigt die seit 2014 jährlich veröffentlichte VuMA-Umfrage. Immer mehr Kinder und Jugendliche können gar nicht schwimmen, 2022 betraf das jedes fünfte Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren. Zugleich sinkt die Zahl der Schwimmbäder in Deutschland seit der Jahrtausendwende.

Die deutschen Schwimmbäder befinden sich in einer Multi-Krise. Laut der Bäderallianz Deutschland gibt es einen milliardenschweren Sanierungsstau bei den Bädern. Zudem werden die energieintensiven Schwimmbäder von der Energiekrise getroffen. Und auch unter dem Fachkräftemangel leiden die Bäder: Aktuell fehlten mindestens 2500 Fachkräfte im Badewesen, teilte die Bäderallianz Ende Juni mit.

Kann sich Deutschland seine Bäderlandschaft überhaupt noch leisten? Sind Schwimmbäder in Deutschland rentabel? Wie hoch sind die kommunalen Förderungen für Schwimmbäder? Und wo ist es aktuell am teuersten, ins Freibad zu gehen?

Wie viele Schwimmbäder gibt es in Deutschland?

Wie viele Schwimmbäder es in Deutschland gibt, wird bislang nicht exakt erfasst. Es gibt jedoch zwei Plattformen, die helfen sollen, diese Datenlücke zu schließen: Eine davon ist baederleben.de, 2020 gegründet von der Hochschule Koblenz. Die Daten basieren auf Meldungen aus der Bevölkerung nach dem Wikipedia-Prinzip sowie Abgleichen mit Gesundheitsämtern.

Laufend aktualisiert wird seit 2016 zudem der Bäderatlas der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Laut der Website gibt es zurzeit in Deutschland 6009 Frei- und Hallenbäder und 579 Naturbäder.

Pro 100.000 Einwohner gibt es in Deutschland im Schnitt etwa 7,2 Schwimmbäder. Die höchste Schwimmbad-Dichte weisen Thüringen, Baden-Württemberg und Niedersachsen auf. Am wenigsten Schwimmbäder pro Kopf finden sich in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg.

Das „Bädersterben“ in Deutschland - Mythos oder Realität?

Ob es in Deutschland ein „Bädersterben“ gibt, ist umstritten. In der Sportstättenstatistik der Innenministerkonferenz von 2000 waren insgesamt rund 7800 Schwimmbäder aufgelistet, deutlich mehr als der Bäderatlas aktuell auflistet. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) rechnet deshalb vor, dass in Deutschland jährlich etwa 70 bis 80 Schwimmbäder schließen würden, und ruft zum Kampf gegen das „Bädersterben“ auf.

Gegen diesen Begriff wehrt sich die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB). Dass einzelne Bäder schließen, sei kein dramatisch fortschreitender Prozess, und die Datenlage „sehr subjektiv“. Manche Bäder würden nur temporär schließen für Sanierungsarbeiten. Zudem, so schreibt die DGfdB, „ist nicht jede Bäderschließung schlecht“.

Tatsächlich bauten viele Kommunen in den 1960er- und 1970er-Jahren eigene Schwimmbäder - womöglich zu viele. Daher könnten „eine Bereinigung der Bäderlandschaft mit der Schließung alter baufälliger Bäder“ sowie neue moderne Angebote „durchaus hilfreich sein“.

Ob es ein "Bädersterben" in Deutschland gibt, ist umstritten. (Foto: dpa) Freibad in Berlin

DLRG-Präsidentin Ute Vogt erwidert: „Dass wir in Deutschland hunderte Bäder weniger haben als noch vor 20 Jahren, wird niemand bestreiten.“ Das betreffe auch den Schwimmunterricht: Schulen und Vereine müssten immer weiter fahren, „mehr Nutzer buhlen um Zeiten für die zur Ausbildung geeigneten Wasserflächen“.

Wie viel kostet aktuell der Eintritt in den Freibädern?

Schwimmbadbesuche werden immer teurer. Laut dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes ist der Eintrittspreis von Schwimmbädern in Deutschland seit 2020 um 8,4 Prozent gestiegen.

In der aktuellen Freibad-Saison kostet der Eintritt in Deutschlands größten Städten im Schnitt 4,80 Euro, wie eine Auswertung des Handelsblatts zeigt. Dabei wurden 159 Freibäder in den 50 bevölkerungsreichsten Städten des Landes untersucht. Die günstigsten Freibad-Tickets aus dieser Analyse gibt es im kleinen Kieler Eiderbad Hammer. Dort kostet der Eintritt für Erwachsene 2,50 Euro. Im Opelbad von Wiesbaden werden hingegen 12 Euro an der Kasse fällig - der höchste analysierte Preis.

Die meisten Kommunen haben die Eintrittspreise der öffentlichen Freibäder einheitlich angepasst: In Essen und Münster kostet der Freibad-Eintritt 4 Euro, in Stuttgart 4,50 Euro, in Frankfurt am Main 5 Euro, in Berlin 5,50 Euro und in München 6 Euro.

Reichen die Eintrittspreise, um die Schwimmbäder zu finanzieren?

Nein. Schwimmbäder in Deutschland arbeiten nicht kostendeckend. Angesichts steigender Energiekosten, dringend benötigter Investitionen in die Infrastruktur und sinkender Besucherzahlen verwundert das kaum. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau betont, Schwimmbäder gehörten zu den teuersten Sportstätten. Und die DGfdB verweist darauf, dass auch Opern und Theater durch den Staat subventioniert werden müssten, um wirtschaftlich bestehen zu können.

Die aktuellen Bäderkennzahlen der DGfdB zeigen, welche Bäder den niedrigsten Kostendeckungsgrad aufweisen, und damit am unrentabelsten sind.

Die DGfdB erinnert jedoch daran, dass Schwimmbäder neben den Kosten auch einen gesellschaftlichen Nutzen hätten, „als wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur und Daseinsvorsorge“ - ähnlich wie etwa Theater.

Wie hoch ist der Sanierungsbedarf der Bäder?

Bei Deutschlands Schwimmbädern herrscht ein Sanierungsstau. Das wissen auch die Bäderbetreiber. Wie hoch der Bedarf ist, wird derzeit nicht erhoben. Die Bäderallianz Deutschland beruft sich auf Zahlen von 2016: Damals wurde der Sanierungsstau bei deutschen Schwimmbädern auf 4,5 Milliarden Euro beziffert. Die Förderbank KfW gab 2022 neue Zahlen heraus, die den Sanierungsbedarf aller Sportstätten und kommunaler Schwimmbäder zusammenfassen: Demnach sind hier 8,5 Milliarden Euro nötig. Ein Drittel der Kommunen rechne laut KfW mit einem steigenden Investitionsrückstand.

Aktuell fehlen in deutschen Schwimmbädern mindestens 2500 Fachkräfte, zum Beispiel Bademeister. (Foto: dpa) Fachkräftemangel

In einer Studie der DGfdB und der Bergischen Universität Wuppertal von 2019 bekannten fast 14 Prozent der Schwimmbäder einen „gravierenden Investitionsrückstand“, bei einem Drittel der Bäder war der Investitionsrückstand „nennenswert“. Angesichts der hohen Kosten werde laut der Studie um jedes zehnte Schwimmbad eine Schließungsdebatte geführt.

DLRG-Präsidentin Vogt fordert gegenüber dem Handelsblatt: „Sowohl die Länder als auch der Bund sollten sich finanziell deutlich stärker an Erhalt und Entwicklung der Bäderlandschaft beteiligen.“ Klar ist, dass die Kommunen den Sanierungsstau auf kurze Sicht nicht alleine lösen können. Und bereits jetzt fließen gut fünf Prozent der kommunalen Gesamtinvestitionen laut KfW in Schwimmbäder und Sportstätten - Tendenz steigend.

Wie hoch sind die kommunalen Förderungen für Schwimmbäder?

Der Anstieg der kommunalen Investitionen ist teilweise auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Doch insgesamt sind die Investitionen hier seit 2017 um mehr als 80 Prozent gestiegen, verzeichnet die KfW. Mit dem Fachkräftemangel, der Energiekrise und dem Sanierungsstau stehen die deutschen Schwimmbäder aber vor einer Multi-Krise.

Erschwerend kommen die Klimaziele der Bundesrepublik hinzu: Pro Schwimmbad-Besuch wurden 2021 im Schnitt fast 36 Kilowattstunden Energie verbraucht, der größte Teil davon Wärme- und Heizungsenergie. Der Umbau der Branche zu mehr Klimafreundlichkeit wird eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre.

Ob es in den kommenden Jahren weiterhin mehr als 6000 Frei- und Hallenbäder in Deutschland geben wird, ist angesichts der Kosten und weiterer möglicher Krisen fraglich. Auch wenn Schwimmbäder in der Region als Teil der sozialen Infrastruktur angesehen werden, wird es den Kommunen wohl kaum möglich sein, alle Bäder durch die Multikrise zu führen.



Erstpublikation: 19.07.2023. 11:51 Uhr.