Fußball Windhorst verkauft Mehrheit an Hertha BSC an 777 Partners

Der Verein muss dem Verkauf noch zustimmen, äußerte sich aber bereits positiv. Der künftige Mehrheitsinvestor aus Miami hält unter anderem bereits Anteile am FC Sevilla.

Lars Windhorst verkauft seinen Mehrheitsanteil an der Profiabteilung des Berliner Bundesligavereins an einen internationalen Investoren. Die Fans fordern bereits seit einiger Zeit seinen Rückzug. (Foto: IMAGO/Matthias Koch) Fans von Hertha BSC

Berlin Lars Windhorst verkauft seine Anteile am Fußball-Bundesligisten Hertha BSC an das Unternehmen 777 Partners mit Sitz in Miami. Der „strategische Investor“ übernehme die Anteile von 64,7 Prozent an der ausgegliederten Profifußballabteilung des Vereins von Windhorsts Tennor Holding. Diese gab dazu ein schriftliches Statement heraus, das der dpa vorliegt. Über die Verkaufssumme wurde nichts bekannt.

„Hertha BSC kann von diesem neuen Gesellschafter sehr profitieren“, erklärte Windhorst. „Er bringt nicht nur wirtschaftliche Stärke ein, sondern auch viel professionelle Erfahrung und ein eindrucksvolles Netzwerk von internationalen Fußballclubs. Der Einstieg von 777 Partners ist ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft von Hertha BSC.“

Zum Netzwerk-Portfolio von 777 Partners gehören der FC Sevilla aus Spanien, Genua C.F.C. aus Italien, Vasco da Gama aus Brasilien, Standard Lüttich aus Belgien, Red Star FC Paris aus Frankreich und Melbourne Victory aus Australien. 777 ist neben dem Sport auch noch in der Luftfahrt- und Versicherungsbranche investiert.

„Die Transaktion wird vollständig vollzogen, nachdem Hertha BSC, die ein vertraglich vereinbartes Vorkaufsrecht der Anteile haben, zugestimmt hat“, schrieb Tennor weiter. Hertha hatte am Mittwoch mit einer Stellungnahme reagiert. „Wir freuen uns über diese Nachricht. Alles Weitere wird nun entsprechend unserer Vereinbarung behandelt“, hieß es in vom Verein. Daran habe sich nichts geändert, antwortete Hertha auf eine Anfrage am Donnerstagvormittag. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: DFL startet Investorengespräche über milliardenschweren Teilverkauf der Medienrechte