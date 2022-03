Hotellerie Motel One leidet unter Corona stärker als die Konkurrenz – und verliert Marktanteile

Düsseldorf Deutschlands größter Übernachtungsanbieter, die Münchener Budget-Hotel-Kette Motel One, leidet unter der Coronakrise deutlich stärker als der Wettbewerb. Das geht aus den Zahlen hervor, die Co-CEO Daniel Müller am Dienstag vorlegte. Der 43-Jährige hatte im vergangenen Jahr die Unternehmensführung von seinem heute 68-jährigen Vater übernommen.

Laut Firmenangeben sackte der Umsatz 2021 um 58 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 ab. Obwohl die Kette die Zahl ihrer Häuser seither von 74 auf 80 erhöht hat, kamen im vergangenen Jahr nur noch Erlöse in Höhe von 238 Millionen Euro zusammen.

Motel One verliert damit Marktanteile. Die deutsche Übernachtungsbranche hält sich im Vergleich mit der Kette stabiler: Das Gesamtminus auf Jahressicht betrug 44,9 Prozent, wie der Hotelverband Dehoga ermittelte. Einschließlich der Gastronomie gab es in Deutschland seit 2019 sogar einen im Vergleich zu Motel One merklich geringeren Rückgang in Höhe von 40,3 Prozent.

Für die Schwäche des deutschen Marktführers gibt es aus Sicht von Hotellerie-Experten einen nachvollziehbaren Grund. „Motel One betreibt seine Häuser größtenteils in Städten, die in der Pandemie von internationalen Geschäftsreisenden gemieden wurden“, berichtet Roland Schwecke, Chef der auf Budget-Hotellerie spezialisierten Beratungsgesellschaft Dicon. Der Boom der Urlauber, die 2020 und 2021 verstärkt im eigenen Land verreisten, ging damit weitgehend am Marktführer vorbei. „Wettbewerber B&B hat zuletzt besser abgeschnitten“, berichtet Schwecke, „weil er mehr Häuser im ländlichen Raum besitzt.“

Im zweiten Coronajahr besserte sich die Situation für Motel One zudem kaum. Die im Jahr 2000 vom Münchener Hotelier Dieter Müller gegründet Kette erreichte 2021 eine durchschnittliche Zimmerauslastung von gerade einmal 30 Prozent, nur zwei Prozentpunkte höher als der Vorjahreswert. Erst ab einer Quote von 50 bis 60 Prozent verdient das Unternehmen eigenen Angaben zufolge Geld.

Allein dank einer Staatshilfe in Höhe von 97 Millionen Euro – nach vier Millionen Euro im Jahr zuvor – schrieb Motel One 2021 vor Steuern eine schwarze Null. Netto blieb ein Verlust von 7,6 Millionen Euro. Das zu verkraftende Minus im Vorjahr hatte 77,3 Millionen Euro betragen.

Motel One bleibt auf Expansionskurs

Die Hotelkette, an der unter anderem auch die Familie von SAP-Gründer Dietmar Hopp beteiligt ist, setzt dennoch ihre Expansion fort. Nach Neueröffnungen im vergangenen Jahr in Köln, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg und Kopenhagen sollen 2022 weitere zehn Standorte hinzukommen. In Manchester und Aachen hat man schon eröffnet, in Graz, Dublin und Ulm steht der Start kurz bevor.

Im Sommer wagt sich Motel One zudem erstmals aus Europa hinaus. Im Downtown Financial District New Yorks bezieht man soeben ein Haus mit 28 Stockwerken. 325 Zimmer seien künftig im Angebot, berichtet Daniel Müller. Wie aus den aktuellen Verträgen hervorgeht, ist damit ein Ende der Expansion noch nicht in Sicht. 27 weitere Hotelprojekte sind inzwischen abgesichert, 107 Häuser dürften es damit insgesamt werden. Vorerst.

„Viele Projekte waren schon längerfristig geplant und konnten nicht gestoppt werden“, weiß Moritz Dietl, Geschäftsführer der Hotelberatung Treugast. Gerade an Messestandorten dürfte es in der nächsten Zeit noch Probleme geben, fürchtet er: „Motel One muss hier eben einen langen Atem haben, allein schon, um nicht weitere Marktanteile zu verlieren.“

Längst rüsten sich finanzkräftige Gegner zum Gegenschlag. Der britische Herbergskonzern Whitbread nahm soeben am Kapitalmarkt zwei Anleihen über insgesamt 625 Millionen Euro auf, um die Expansion der konzerneigenen Hotelmarke „Premier Inn“ voranzutreiben. Die Kette, die im gleichen Segment wie Motel One um Gäste wirbt, betreibt deutschlandweit bereits 23 Häuser, nachdem der Konzern vor zwei Jahren über eine Kapitalerhöhung 1,13 Milliarden Euro eingesammelt hat. 69 Häuser sollen es hierzulande mittelfristig werden – eine klare Kampfansage.

Und der Ausblick bei Motel One bleibt angespannt. „Im ersten Quartal 2022 rechnen wir noch einmal mit einem Verlust“, sagt CEO Müller, „ab Mai dann aber mit einer spürbaren Erholung.“ Eine Buchungsnachfrage wie 2019 erwartet er erst Mitte 2023 wieder – und damit ein halbes Jahr später als etwa die Marktforschungsfirma STR Global.

Zudem sei für Motel One aktuell nicht absehbar, welche Auswirkungen der Ukrainekrieg auf den Hotelkonzern haben wird. Immerhin gibt es für Müller einen Trost: „Die Preiserhöhungen in den vergangenen Monaten wurden von unseren Gästen akzeptiert.“

