Immobilien Endspiel um die Zukunft der Adler Group: Zehn Punkte, auf die es für den Immobilienkonzern vor dem Londoner High Court ankommt

Düsseldorf, Berlin Die Krise der Adler Group S.A. erreicht diese Woche einen Höhepunkt. Der Londoner High Court wird nach mehrtägigen Anhörungen entscheiden, ob Adler 940 Millionen Euro neue Schulden machen darf und mehr Freiheit bei der Rückzahlung von Anleihen über 2,7 Milliarden Euro erhält. Dazu gebe es nur eine relevante Alternative, sagte ein Richter im Vorfeld: „Diese Alternative ist die Insolvenz.“

Vor anderthalb Jahren hatte ein Shortseller mit Betrugs- und Manipulationsvorwürfen die Krise bei Adler ausgelöst. Adler bestritt die Vorwürfe, taumelte seitdem jedoch von einem Tiefschlag zum nächsten. Eine Untersuchung führte nicht zur vollen Entlastung, Wirtschaftsprüfer verweigerten das Testat für 2021 und legten ihr Mandat nieder. Adlers Suche nach neuen Prüfern scheiterte.

Finanziell lief es auch nicht mehr rund. Ohne Testat kann Adler sich kein frisches Geld am Kapitalmarkt leihen. Verwaltungsratschef Kirsten wollte 2022 Wohnungen für eine Milliarde Euro verkaufen, was nicht gelang. Stattdessen musste Adler mit Gläubigern über die Rettung verhandeln. Doch eine Minderheit der Gläubiger blockierte bei Abstimmungen den Plan..

Adlers letzte Hoffnung ist das englische Recht. Es erlaubt es dem High Court, den Widerstand zu brechen. Die kommende Woche wird zum Endspiel um den Konzern.

1. Warum entscheiden Richter in London über den Rettungsplan?

Die Adler Group S.A. ist in Luxemburg registriert, die Aktien notieren im S-Dax und die 26.000 Wohnungen liegen in Deutschland. Warum ist ein britisches Gericht plötzlich zuständig? Der Konzern braucht für die angestrebten Eingriffe in die Anleihe-Verträge die Zustimmung der Gläubiger. Doch eine Minderheit will das nicht. Sie blockierte die erste Abstimmung in Deutschland, bei der eine von sechs Anleihetranchen die Quote von 75 Prozent verfehlte.

Adler nahm einen neuen Anlauf. Der Konzern gründete eine Tochtergesellschaft in Großbritannien und setzte sie als Hauptschuldnerin ein. Dann mussten die Gläubiger ein zweites Mal abstimmen - mit ähnlichem Ergebnis wie zuvor in Deutschland. Nach britischem Recht kann der High Court Widerstanden von Minderheiten der Gläubiger brechen. Dafür muss ihn Adler überzeugen, dass der Rettungsplan für die überwiegende Mehrheit und das Unternehmen besser ist.

2. Wer sind die Gegner?

Der Riss zwischen Befürwortern und Gegner des Rettungsplans zieht sich durch die Gläubigerschaft. Vereinfacht sieht das so aus: Je kürzer Adler-Anleihen eines Gläubigers laufen, desto wahrscheinlich ist, dass er den Sanierungsplan unterstützt. Rückendeckung kriegt Adler deshalb unter anderem von internationalen Vermögensverwaltern Blackrock, Schroders und Pimco.

Auch die Gegner des Plans sind Schwergewichte. Sie halten größere Anteile an dem 800-Millionen-Euro-Bond, der erst 2029 zurückgezahlt werden soll. An ihrer Spitze stehen zwei Investoren, die auf notleidende Kredite und Firmen spezialisiert sind.

Der Vermögensverwalter Strategic Value Partners (SVP) hält mit mehr als 13 Prozent der 29er-Bonds, Carval Investors rund acht Prozent. Mit dabei ist auch die britische Attestor Ltd., bekannt durch das Investment in die Fluglinie Condor, sowie DWS, der Vermögensverwalter der Deutschen Bank. Am High Court treten die vier gemeinsam als „Ad-hoc-Gruppe“ auf.

Kritiker werfen ihnen vor, Anleihen während der Krise zu günstigen Kursen gekauft zu haben und selbst im Insolvenzfall gut zu verdienen - zu Lasten anderer Gläubiger. Eine Quelle aus dem Umfeld der Gruppe wehrt den Vorwurf als „Propaganda“ ab.

3. Wie argumentieren die Gegner?

Die Investoren um SVP sagen, es sei unfair, die Anleihegläubiger nach Laufzeiten zu trennen und unterschiedlich zu behandeln. Ihre Sorge: Viele Gläubiger erhalten von Adler Geld zurück, nur für die am längsten laufende Anleihe bliebe nichts mehr übrig. Bei einer Insolvenz wären alle Gläubiger gleich und können zudem mehr Kapital gerettet werden, behaupten sie.

Auch die Methoden von Adler greifen sie an. Vor dem Landgericht Frankfurt hat die Gruppe deshalb Klage erhoben. Adler hätte die Anleihen nie an die englische Tochter übertragen dürfen, argumentieren die Investoren dort. Es ist ein Nebenkriegsschauplatz, denn zunächst sind die Richter in London am Zug.

4. Was spricht für Adlers Sanierungskonzept?

Der Plan verschafft Adler kurzfristig Zeit und Geld, um weiterzumachen. Der Konzern soll gesund geschrumpft werden. Das Management hofft, Wohnungen verkaufen und aus den Einnahmen die Schulden bedienen zu können. Das Problem: Potentielle Käufer versuchen die Preise zu drücken, weil sie um die Not und den Zeitdruck bei Adler wissen.

Adler gewänne zudem mehr Flexibilität für die erlaubten Verschuldungsquoten (Loan-to-Value) und die Suche nach einem Wirtschaftsprüfer. Einen testierten Jahresabschluss müsste Adler erst Ende September 2024 vorlegen.

Seit rund einem Jahr ist Stefan Kirsten im Amt. In seinen Bemühungen, das Unternehmen aus der schweren Krise zu führen, brechen entscheidende Wochen an. (Foto: imago/Rainer Unkel) Adler-Verwaltungsratschef Stefan Kirsten

5. Geht Adler pleite, wenn das Gericht dem Sanierungsplan nicht zustimmt?

Anwälte von Adler schilderten dem Gericht den Supergau: Der Sanierungsplan sei die letzte Chance. Ende April warten zwei existenzbedrohliche Gefahren. Die Tochter Adler Real Estate muss eine halbe Milliarde Euro Schulden ablösen. „Der Konzern steht vor einem kritischen Liquiditätsengpass“, schrieb Adler ans Gericht.

Zudem gibt es ohne Wirtschaftsprüfer auch keinen „geprüften“ Abschluss für 2022, den Adler Ende April vorlegen muss. Gläubiger könnten Milliardenbeträge fällig stellen, es sei denn die Prüfungsfrist wird verlängert, wie es im Rettungsplan vereinbart ist.

6. Um wessen Geld geht es?

Große Investmenthäuser wie Pimco, Schroders und Blackrock haben Adler Geld geliehen. Doch diese verwalten oft nur das Kapital anderer. Ein Blick in Listen ihrer Partner zeigt, wie die Krise weltweit einfache Menschen treffen könnte, die noch nie von Adler gehört haben.

In Italien hat der Sozialversicherungsträger für Ärzte und Zahnärzte Gelder in den Anleihen platziert, in Großbritannien die Pensionskasse für Klempner und in den USA der größte Rentenfonds für Lehrer. Das Schatzamt der chilenischen Regierung und die britische Pensionskasse von BMW sind auch betroffen. Das geht aus internen Papieren hervor, die dem Handelsblatt vorliegen.

7. Welche Bedeutung hat der Prozess für den Immobilienmarkt?

Sollte Adler seine 26.000 Wohnungen kurzfristig auf den Markt werfen müssen, könnte das die Immobilienpreise drücken. Der Markt ist aufgrund des steigenden Zinsniveaus ohnehin unter Druck und auch andere Gesellschaften wollen Wohnungen verkaufen. Marktführer Vonovia hat im vergangenen August angekündigt, Wohnungsportfolios im Wert von 13 Milliarden Euro abstoßen zu wollen.

8. Wer ist der Richter?

Der Richter, auf den es nun angekommen wird, heißt Thomas Leech (59). Der Londoner war mehr als 20 Jahre lang Anwal unter anderem als Partner bei der Kanzlei Herbert Smith Freehill. 2019 wurde er zum stellvertretenden Richter am High Court ernannt und zwei Jahre später zum ordentlichen Richter.

Der heutige König Charles III. schlug ihn im März 2022 zum Ritter. Leech hat unter den Richtern der für Wirtschaftsrecht zuständigen Chancery Division vergleichsweise wenig Erfahrung mit Restrukturierungen. Als Anwalt war er im Immobilien- und Gesellschaftsrecht tätig. Als Anwalt beschäftigte er sich mit Energierecht, Versicherungen und internationaler Schiedsgerichtsbarkeit. Ein Lieblingsthema laut seiner Biographie: Berufshaftpflicht.

9. Wann fällt das Urteil?

Leech könnte in dieser Woche entscheiden oder sich Ostern Zeit nehmen. Lange wird er nicht nachdenken können. Adler braucht die Finanzspritze Mitte des Monats, sonst könnte sie zu spät kommen.

10. Ist Adler wirklich gerettet, wenn das Gericht die Sanierung durchsetzt?

Adler gewinnt zunächst anderthalb Jahre Zeit, doch die Situation bleibt kompliziert. Ein substanzieller Befreiungsschlag kann nur gelingen, wenn Adler die Wohnungen zu einem guten Preis verkauft bekommt. Daneben muss das Management nach fast einem Jahr Suche nun zwingend einen neuen Wirtschaftsprüfer finden - idealerweise bis Ende 2023. Ansonsten dürfte es schwer werden, bis Ende September 2024 ein Testat zu erhalten.

Zugleich muss sich der Konzern den Behörden erklären. Die Finanzaufsicht Bafin hat grobe Bilanzierungsfehler festgestellt und gleich zwei Staatsanwaltschaften ermitteln. Adler bestreitet bislang jegliche Vorwürfe und will gegen die Bafin vor Gericht ziehen.

