Infrastruktur Bieterschlacht in Italien: Steigt Blackstone bei der Benetton-Holding Atlantia ein?

Atlantia-Zentrale in Rom

Rom Für die Benettons ist Atlantia das mit Abstand wichtigste Investment: Während die Benetton-Gruppe, das italienische Textilunternehmen mit den bunten Pullovern, im Jahr 2020 coronabedingt rote Zahlen einfuhr, machte die Infrastrukturholding Atlantia ein Gewinnplus von knapp drei Milliarden Euro.

Der Holding gehören Autobahnkonzessionen und Flughäfen in mehreren Ländern, sie betreibt mehr als 9.000 Kilometer Mautstraßen und hat jüngst für fast eine Milliarde Euro die Siemens-Tochter Yunex Traffic übernommen – ein Big Player im Markt für Intelligente Transportsysteme.

Nun aber bangen die Benettons um ihr kostbarstes Asset, bei der sie über ihre Familienholding Edizione 33,1 Prozent halten: Aus Spanien kommt ein Übernahmeangebot für Atlantia. Der Baukonzern ACS bestätigte am Mittwochabend sein Kaufinteresse. Gemeinsam mit den Investmentfonds Global Infrastructure Partners (GIP) und Brookfeld Asset Management will ACS-Großaktionär Florentino Perez Atlantia übernehmen. Er soll einen Kauf entweder in Abstimmung mit den Benettons durchspielen – oder eine feindliche Übernahme, wie Bloomberg zuerst berichtete. Dabei plant er auch, die Holding anschließend aufzusplitten – und die Autobahnkonzessionen zu einem Unternehmen zu formen.

>>> Lesen Sie auch: Digitale Verkehrstechnik und mehr Geld für Volocopter: Benetton-Holding hat ehrgeizige Wachstumsziele

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Benettons aber wollen Atlantia nicht so einfach hergeben. Edizione ist offenbar schon länger mit dem Investmentfonds Blackstone in Gesprächen, wie aus dem Umfeld der Familie zu hören ist. Ein mögliches Szenario: Blackstone übernimmt so viele Anteile, dass sie mit Edizione künftig zusammen die Mehrheit halten. Damit könnte es nun zu einem Bieterkampf zwischen den Parteien kommen.

Bereits die Übernahmegerüchte ließen die Aktie am Donnerstag zeitweise um 14 Prozent ansteigen. Mit 20,50 Euro lag der Kurs damit fast so hoch wie zuletzt vor der Pandemie. Knapp die Hälfte der Atlantia-Anteile werden bislang an der Börse gehandelt, daneben halten der Singapur-Fonds GIC (rund acht Prozent), die HSBC (fünf Prozent) und die Stiftung der Turiner Sparkasse (4,5 Prozent) die restlichen Anteile.

Perez und Atlantia sind schon heute verbandelt

Perez, der im Nebenjob Präsident des Fußballclubs Real Madrid ist, ist auch heute schon über Umwege mit Atlantia verbandelt: Ihm gehören rund 13 Prozent an ACS, die wiederum gut die Hälfte der Aktien des deutschen Baukonzerns Hochtief halten. Atlantia wiederum hält knapp 16 Prozent der Hochtief-Aktien. Auch bei einem der wichtigsten Atlantia-Assets mischt Perez mit: An der spanischen Infrastrukturfirma Aberis, die Autobahnen und Mautsysteme betreibt, hält Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie die Mehrheit, 30 Prozent gehören aber zu ACS.

Atlantia kommentierte die Vorgänge auf Handelsblatt-Nachfrage nicht. Edizione wiederum erklärte am Donnerstag in einer Mitteilung, dass sie „unaufgefordert“ von den Investoren auf das Übernahmeangebot angesprochen worden sein. Man teile das strategische Projekt nicht, das auch eine „Aufsplittung der Atlantia-Gruppe“ beinhalte. Edizione setze sich dafür ein, „die Integrität der Gruppe zu schützen“.

Atlantia schaute sich zuletzt verstärkt nach neuen Geschäftsfeldern um. Eine der größten Beteiligungen, die Betreibergesellschaft der italienischen Autobahn (ASPI), geht bald zurück in die Hände des Staates. Das war eine Konsequenz aus dem Einsturz der Brücke „Ponte Morandi“ bei Genua im Jahr 2018. Damalige ASPI-Manager sollen jahrelang von der Einsturzgefahr gewusst haben, der Prozess beginnt im Juli. Der Rückkauf spült Anfang Mai rund acht Milliarden Euro in die Kasse von Atlantia.

Der neue Atlantia-CEO Carlo Bertazzo, in 2020 von den Benettons eingesetzt, soll den Umbau der Holding vorantreiben. Er stellte Atlantia breiter auf, setzt künftig verstärkt auf neue Geschäftsfelder wie E-Mobilität, Mobilitätshubs oder Flugtaxis. Erst vor kurzem stockte Atlantia seinen Anteil am deutschen Start-up Volocopter auf. Atlantia ist dort mit insgesamt 50 Millionen Euro investiert. Anfang 2024 soll am römischen Flughafen Fiumicino, ebenfalls eine Atlantia-Tochter, die erste elektrische Drohne für Passagiere starten. Die ersten Tests sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Mehr: Blackstone kauft Portfolio an Kühllogistik-Immobilien der Nagel-Gruppe.