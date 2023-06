Eine Fahnderin klagt an: Der Staat bekämpft aus ihrer Sicht Steuerhinterziehung nicht konsequent genug. Kriminelle hätten leichtes Spiel.

Die Finanzbeamtin arbeitet seit rund 20 Jahren als Steuerfahnderin. (Foto: Ingo Rappers für Handelsblatt) Birgit Orths

Düsseldorf Birgit Orths hat ein Buch über ihre Arbeit als Steuerfahnderin geschrieben – und damit einen Nerv getroffen. Sie gewährt einen seltenen Einblick in die Arbeit einer Behörde, die verschwiegen ist wie kaum eine andere. Dabei sind die Fahnder unverzichtbar im Kampf gegen Steuerhinterzieher, deren Methoden immer raffinierter werden.

Orths hat es teils mit organisierter Kriminalität zu tun, die Täter schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Die Kriminellen richten Schäden in Milliardenhöhe an. Trotzdem fehlt es in den Steuerfahndungsbehörden an Personal, Ausstattung und einer vernünftigen Bezahlung.

Lesen Sie hier das vollständige Interview:

