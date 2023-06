Interview Steuerfahnderin Birgit Orths: „Das Steuergeheimnis schützt die Täter“

Düsseldorf Birgit Orths hat ein Buch über ihre Arbeit als Steuerfahnderin geschrieben – und damit einen Nerv getroffen. Sie gewährt einen seltenen Einblick in die Arbeit einer Behörde, die verschwiegen ist wie kaum eine andere. Dabei sind die Fahnder unverzichtbar im Kampf gegen Steuerhinterzieher, deren Methoden immer raffinierter werden.

Orths hat es teils mit organisierter Kriminalität zu tun, die Täter schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Die Kriminellen richten Schäden in Milliardenhöhe an. Trotzdem fehlt es in den Steuerfahndungsbehörden an Personal, Ausstattung und einer vernünftigen Bezahlung.

Frau Orths, dass eine Steuerfahnderin über ihre Arbeit ein Buch schreibt, ist sehr ungewöhnlich. Was hat Sie dazu bewegt?

Die meisten Menschen wissen nichts über die Arbeit der Steuerfahndung. Ich wollte für Aufklärung sorgen. Wir machen eine sehr wichtige Arbeit, bekämpfen Steuerkriminalität, sorgen für Gerechtigkeit und holen viel Geld rein. In dem Buch beschreibe ich anhand eines so tatsächlich erlebten Verfahrens, wie unsere Arbeit konkret aussieht. Ich wollte zudem Probleme und Missstände aufzeigen.

Kritik ist nicht unbedingt gerne gesehen. Hatte Ihre Behörde keine Einwände?

Erst mal nicht. Nachdem ich den Vertrag mit dem Buchverlag unterschrieben hatte, habe ich meinen Dienststellenleiter informiert. Denn Projekte wie dieses müssen zwar nicht genehmigt, aber intern angezeigt werden. Transparenz finde ich wichtig: Deshalb habe ich auch erklärt, dass ich ausführlich über einen bedeutenden Fall der Steuerkriminalität schreibe, der durch europaweite Medienberichte schon öffentlich bekannt ist – ein großes Umsatzsteuerbetrugsverfahren. Und ich zeige auf, welche Steine uns in den Weg gelegt wurden.

Wie ging es weiter?

Damit war die Sache erledigt, bis Ende Oktober 2022 die Buchvorschau kam, in der es hieß: „Eine Insiderin aus der Steuerfahndung packt aus.“ Das Ministerium wertet täglich die Presse aus und hat dann die Oberfinanzdirektion informiert – und ich musste bei meinem Chef erscheinen. Ich wurde gefragt, ob ich Ermittlungstaktiken verraten habe oder die Oberfinanzdirektion kritisiere. Dann habe ich noch einmal erläutert, worum es in dem Buch geht, und nichts mehr gehört.

Sie sprachen es an: Umsatzsteuerkarusselle richten riesige Schäden an. Seit vielen Jahren fließen jährlich Milliarden an Kriminelle ab. Was müsste geschehen, um dies zu stoppen?

Ich frage mich, warum das offenbar niemand in den Griff bekommen will. Die Lösung liegt doch auf der Hand. Großbritannien hat vorgemacht, wie es geht. Warum ändern die Staaten das System nicht in Reverse-Charge-Verfahren, wonach der leistungsempfangende Unternehmer und nicht der leistende Unternehmer de facto die Umsatzsteuer entrichten muss? Ich verstehe es nicht.

Es ist dem Finanzausschuss im Bundestag vorgelegt worden. Man diskutiert, bildet Arbeitskreise – und am Ende heißt es, es ginge nicht. Solange dieser Systemfehler da ist, erbeuten Kriminelle weiter jedes Jahr Milliardensummen.

Umsatzsteuerbetrüger verursachen jährlich einen Schaden von 15 Milliarden Euro

Bräuchte es nicht eine europäische Lösung?

Ja. Das Problem kennt nicht nur Deutschland, auch andere europäische Länder werden geschröpft. Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber Experten schätzen den europaweiten Schaden auf 50 Milliarden Euro – pro Jahr. In Deutschland dürften es bis zu 15 Milliarden Euro sein.

Warum wird das Problem nicht angegangen?

Ich denke, dass das Umsatzsteuersystem möglicherweise aufgrund von Lobbyismus nicht geändert wird. Wer profitiert denn davon, wenn Produkte in Umsatzsteuerkarussellen im Kreis gedreht werden und letztlich ungefähr 19 Prozent billiger werden? Das sind unter anderem auch die verarbeitende Industrie und Konzerne.

Vita Birgit Orths Job Birgit Orths hat an der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen bei Münster ein duales Studium absolviert. Dort bildet das Land Nordrhein-Westfalen seine Finanzbeamten für den gehobenen Dienst aus. Nach einigen Jahren im Finanzamt wechselte Orths vor etwa 20 Jahren zur Steuerfahndung. Heute ist sie auch in der „Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität (EOKS)“ tätig, in der sie mit Kriminalbeamten zusammenarbeitet.

Erfahrungsbericht Kürzlich veröffentlichte Orths das Buch „Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes“. Darin erzählt sie aus der Insiderperspektive, wie sie versucht, gegen die Organisierte Kriminalität vorzugehen. Dabei geht es unter anderem um europaweit bandenmäßig begangenen Umsatzsteuer-Betrug, illegale Cum-Ex-Deals oder Geldwäsche. Orths zeigt dabei auch eklatante Defizite bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung auf.

Wie bitte? Das müssen Sie erklären.

Ich erlebe immer wieder, dass es an einigen Stellen in der Aufklärung von Umsatzsteuerbetrug nicht weitergeht. Das wird seine Gründe haben. Auch in der Vergangenheit war das so. Nehmen wir zum Beispiel den Handel mit Kupferkathoden – was da gelaufen ist, war schon erstaunlich. Die Kathoden landeten bei großen Kupferhandelsunternehmen und gingen dann überwiegend in die verarbeitende Industrie. Diesen großen Kupferhandelsunternehmen war in der Lieferkette unmittelbar eine legale Firma vorgeschaltet, doch häufiger sahen wir, dass auf den Stufen davor Scheinfirmen standen, wovon eine als „Missing Trader“ die Umsatzsteuer nicht abgeführt hat und dadurch die Ware verbilligt weiterberechnen konnte und auch hat. So konnten die Großunternehmen am Ende dieser Kette Rohmaterial zu preiswerteren Konditionen beziehen. Aber um so etwas aufzudecken, müsste es systematisch und mit großen Ermittlungsgruppen ausgeleuchtet werden. Das ist bisher selten geschehen.

Sie ermitteln auch zu Cum-Ex-Strukturen. Bei diesen Kreisgeschäften mit Aktien zwecks Doppelerstattung einer nur einmal gezahlten Kapitalertragsteuer dauerte es ebenfalls lange, bis die Ermittlungen in Schwung kamen. Welche Parallelen sehen Sie?

Einige. In beiden Fällen lassen sich die Kriminellen eine nicht bezahlte Steuer erstatten. Da geht es nicht um die Verkürzung von Steuern. Es ist der blanke Griff in die Staatskasse. Auch bei Cum-Ex gab es eine starke Lobby. In diesem Fall waren es viele Juristen, die die Geschäfte in Aufsätzen als legale Gestaltung darstellten. Später stellte sich heraus, dass sie selbst involviert waren.

Die Cum-Ex-Aufarbeitung läuft seit vielen Jahren, die Taten liegen mehr als zehn Jahre zurück. Ist die lange Verfahrensdauer aus rechtsstaatlicher Sicht nicht bedenklich?

Nein. Es geht nicht schneller bei komplexen, internationalen Strukturen. Die bisherigen Strafprozesse zeigen, dass genügend Beweise vorliegen und sich die meisten Beteiligten gut erinnern – auch wenn es prominente Ausnahmen gibt.

Ein besonders prominenter Beteiligter ist Olaf Scholz. Der heutige Bundeskanzler sagt, dass er sich nicht mehr an Inhalte seiner Gespräche mit dem früheren M.M.-Warburg-Chef Christian Olearius erinnern könne. Olearius hatte sich mehrfach mit Scholz getroffen, als dieser noch Erster Bürgermeister war.

Genau. Es entsteht zumindest der Eindruck, dass das Finanzamt Hamburg nach diesen Gesprächen auf die Rückforderung von 47 Millionen Euro Steuern verzichtet hat.

„Unendlich komplizierte Bürokratie“

Kommen wir auf Ihre Arbeit zurück. Da würden Sie manches am liebsten aus dem Gedächtnis streichen. Sie fühlten sich in den vergangenen Jahren teils im Stich gelassen.

Ja, leider. Es ist frustrierend, wenn wir als Steuerfahnder sechs Jahre lang brauchen, um schusssichere Westen zu bekommen, weil die Bürokratie das Ganze unendlich verkompliziert. Dabei liegt der Bedarf an Schutzwesten auf der Hand. Wir durchsuchen regelmäßig mit der Polizei. Unser Job ist gefährlicher geworden, wir werden häufiger bedroht. Einmal wurde auch mein Auto sabotiert. Den Schaden wollte mir mein Arbeitgeber dann erst nicht erstatten, weil das Ganze außerhalb der Arbeitszeit passierte.

Über Steuerstraftaten erfährt man üblicherweise nicht viel. Der in Ihrem Buch geschilderte Fall ist eine Ausnahme, er wurde über US-Gerichtsakten publik. In Deutschland gilt das strenge Steuergeheimnis. Was halten Sie davon?

Die Bürger vertrauen dem Staat ihre persönlichsten Daten an. Diese sind ohne Frage schützenswert. Doch es gibt viele Sachverhalte, bei denen das Steuergeheimnis nicht greift und wo Ermittler mit dem Verweis ausgebremst werden: Wir können aufgrund des Steuergeheimnisses keine Auskünfte geben. Ich habe das Gefühl, dass sich manche in der Finanzverwaltung hinter dem Paragrafen verstecken. Das Steuergeheimnis verkommt teilweise zum Täterschutz.

Haben Sie Beispiele?

Das Schlimmste, das ich in der Hinsicht erlebt habe, war das Thema Corona-Soforthilfen. Ein Beispiel: Die Oberfinanzdirektion hat sich mit dem Verweis auf das Steuergeheimnis geweigert, Daten an die Polizei herauszugeben, die klar belegten, dass Anträge auf Soforthilfen unberechtigt waren. Es mussten erst Gerichte entscheiden, dass es sich nicht um eine Einzeltat, sondern um eine Betrugsmasche handelt und klar geregelt ist im Gesetz, dass hier das Steuergeheimnis nicht greift. Aber bis dahin waren Ermittlungen blockiert und wurden in die Länge gezogen.

Gibt es Staaten, die es besser machen?

Definitiv. Gerade bei der Bekämpfung der Geldwäsche. Ein Beispiel hierzu ist die Arrestierung von Vermögenswerten. In Großbritannien, Italien und den USA gilt die Beweislastumkehr. Dort müssen Bürger und Unternehmen nachweisen, dass Gelder und Vermögen aus legalen Quellen stammen. Wir verharren dagegen zu oft in alten Strukturen. So holen wir den Vorsprung der Kriminellen nicht auf.

Auch die Öffentlichkeit erfährt in der Regel nichts über Ermittlungen zu Steuerstraftaten. Können Sie das nachvollziehen?

Nur bedingt. Es gibt bei uns keine Pressearbeit, geschweige denn einen Pressesprecher. Man kann niemandem vermitteln, dass Täter geschützt werden, die den Staat berauben. Das ist desaströs. Die Regelungen zum Steuergeheimnis müssen dringend reformiert werden.

NRW gründet Landesfinanzkriminalamt

Nun will Ihr Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität werden. Bald kommt ein eigenes Landesfinanzkriminalamt. Darin sollen Steuerkriminalität, Geldwäsche und Cybercrime gebündelt werden. Wie wichtig ist der Schritt?

Dass die Steuerfahndung in einer eigenständigen Behörde angesiedelt sein müsste, ist seit zehn bis 15 Jahren virulent, hat aber lange kein politisches Gehör gefunden. In meinen Augen ist der Schritt alternativlos. Viele Dinge hätten wir mit einem eigenständigen Landesfinanzkriminalamt früher und effektiver bekämpfen können.

Auf Bundesebene plant Finanzminister Lindner ein Bundesfinanzkriminalamt. Darin soll Steuerkriminalität aber nicht verfolgt werden.

Das ginge auch nicht. Steuern sind Ländersache.

Ergibt das Ganze dann überhaupt Sinn?

Ja. Die Bearbeitung von Geldwäscheverfahren ist schleppend bis schlecht, der Zoll und seine zuständige Einheit FIU (Financial Intelligence Unit, d. Red.) haben dafür zu wenig Personal und Expertise. Die FIU ist gnadenlos überfordert. Deswegen ist es wichtig, eine Bundesbehörde zu haben, die sich mit Finanzkriminalfällen beschäftigt. In erster Linie wären dies Geldwäscheverfahren. Ein Bundesfinanzkriminalamt bräuchte aber einen Länderunterbau. In den Bundesländern müsste es Kooperationsbehörden geben, die als direkte Ansprechpartner dienen, auch wenn es um schwere Steuerhinterziehung geht.

Die bundesweite und internationale Dimension der Cum-Ex-Fälle zeigt aber doch, dass es sinnvoll wäre, die Verfolgung in einer Bundesbehörde zu bündeln. Ist es vernünftig, dass sich vier deutsche Staatsanwaltschaften damit befassen?

Natürlich wäre es sinnvoll, dass dieser Komplex gebündelt verfolgt würde. Aber über eine Bundesbehörde ginge es nicht, denn Steuern sind nun einmal Ländersache. Vorstellbar wäre ein Zusammenziehen von Fachpersonal aus Bundesländern, die dann in einer vorübergehenden Ermittlungsgruppe arbeiten. Voraussetzung wäre genügend Personal – und das ist derzeit ein großes Problem.

Weshalb ist die Personallage in der Steuerfahndung so schlecht?

Reformbedürftig ist vor allem, wie wir Leute motivieren. In den bisherigen Strukturen ist es schwer, Leute für die Steuerfahndung zu gewinnen und insbesondere für so komplexe Themen wie die Aufklärung von organisierter Kriminalität (OK), wenn sie für das gleiche Geld und die gleichen Beförderungschancen am Schreibtisch im Amt viel bequemer und wahrscheinlich stressfreier arbeiten können.

Wie kamen Sie zur Steuerfahndung?

Ich wollte eigentlich Kampfpilotin bei der Bundeswehr werden. Aber in den 1980er-Jahren war diese Ausbildung beim Bund für Frauen noch nicht möglich. Dann habe ich mich für das duale Studium beim Finanzamt entschieden. Im Job habe ich gemerkt, dass ein reiner Schreibtischjob nichts für mich ist. Ich konnte zur Betriebsprüfung wechseln. Dort habe ich festgestellt, dass mich am meisten die Fälle interessierten, bei denen einiges nicht stimmte. Schließlich habe ich mich intern bei der Steuerfahndung beworben.

Defizite in der Ausbildung

Wie wurden Sie dafür ausgebildet?

Ich habe eine sehr gute steuerrechtliche Ausbildung, die ist wirklich top. Allerdings reichen steuerrechtliche Kompetenzen allein zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität nicht aus. Man muss darauf durch eine kriminalistische, polizeiähnliche Ausbildung vorbereitet sein. Was ansonsten passieren kann, habe ich in meinem Buch hinreichend beschrieben. Es besteht dann das Risiko, dass man sich in bestimmten Situationen falsch verhält oder dass Dinge übersehen oder Maßnahmen aus Unkenntnis oder wegen fehlender Möglichkeiten nicht ergriffen werden.

Wie könnte man mehr Beamtinnen und Beamte für Ihren Job begeistern?

Geld ist nicht mein größter Antrieb. Ich mache meine Arbeit gerne, weil ich sie sinnvoll finde. Es ist aber auch richtig, dass es sich finanziell lohnen muss. Wir Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder arbeiten uns in komplexeste Strukturen ein und sind viel unterwegs.

Was müsste sich bei der Bezahlung ändern?

Bisher ist im gehobenen Dienst bei der Gehaltsstufe A 13 Schluss. Es bräuchte aber in meinen Augen mindestens eine weitere Gehaltsstufe. Außerdem müssten wir über Zulagen sprechen, quasi eine Art Gefahren- oder Erschwerniszulage.

A 13, was heißt das? Und wie viel arbeiten Sie?

Die Besoldungsstufe A 13 entspricht in meiner Altersstufe etwa 68.000 Euro brutto. Da ist Schluss. Regulär arbeiten wir 41 Stunden. Aber in der Praxis kommen schon einmal 50 Stunden und in bestimmten Ermittlungsphasen auch erheblich mehr zusammen. Die Überstunden werden zwar erfasst, aber ab 100 Stunden werden sie zum Jahresende gekappt. Es wäre gerechter, wenn man sich die Stunden auszahlen lassen könnte. Bei der Polizei geht das, bei uns nicht.

Nur 2,3 Prozent aller Finanzbeamten sind Steuerfahnder. Welche Summen bringen Sie dem Staat eigentlich ein?

Pauschal lässt sich das nicht beantworten. Es ist zum einen ein Unterschied, ob man etwa in München oder Düsseldorf fahndet, wo viel Vermögen und große Firmen ansässig sind, oder beispielsweise in ländlicheren Fahndungsstellen. In Düsseldorf holen die Beamten, die mit Individualtaten befasst sind, zwischen einer und zwei Millionen Euro pro Fahnder herein. Bei uns in der Taskforce für OK sind es rund 6,6 Millionen Euro pro Fahnder. Überlegen Sie einmal, was möglich wäre, wenn wir 50 bis 100 Leute mehr hätten. Es könnte viel Geld für die Allgemeinheit hereingeholt werden. Der Schaden durch Steuerkriminalität dürfte im Jahr bei rund 100 Milliarden Euro liegen.

Denken Sie, dass Steuerhinterziehung zu milde bestraft wird?

So würde ich das nicht sagen. Es besteht aber ein Ungleichgewicht. Wenn jemand für drei Millionen Euro hinterzogene Steuern genauso zu drei Jahren Haft verurteilt wird wie Hintermänner, die in Umsatzsteuerkarussellen tätig sind und einen Schaden von mehreren Milliarden Euro verursachen, empfinde ich das als ungerecht. Dazu kommt es aufgrund der gesetzlichen Regelungen regelmäßig vor, dass Täter bereits nach der Hälfte der Haftzeit wieder freikommen. Wenn Richter möchten, dass die Täter länger in Haft sitzen, müssen sie höhere Strafen verhängen.

Wo sehen Sie in Zukunft weitere große Einfallstore für Steuerhinterzieher?

Neben bekannten Themen wie Umsatzsteuerbetrug oder Cum-Cum werden sicher Themen überschwappen, die in Verbindung mit Kryptowährung stehen. Die Täter werden immer Lücken finden.

Frau Orths, vielen Dank für das Interview.

