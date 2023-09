Dealmaker und Newcomer: Die deutsche Elite der Investmentbanker tickt anders als ihre Vorgänger bis vor wenigen Jahren. Das sind die spannendsten Köpfe.

Frankfurt Dealmaker mit breiten Hosenträgern und latentem Kokainproblem: So wie Tom Wolfe in seinem Roman „Fegefeuer der Eitelkeiten“ die Welt der Investmentbanker an der Wall Street beschrieb, war sie zumindest in Deutschland vermutlich nie. Doch auch hierzulande dominierten in der Branche über lange Zeit starke Egos wie der ehemalige Goldman-Sachs-Deutschlandchef Alexander Dibelius.

Heute verstehen sich Investmentbanker als Mehrwert-Schaffer, Ideengeber und Sparringpartner für Konzernchefs, Unternehmerdynastien und Start-Ups. Und auch die Zusammenarbeit mit der Private-Equity-Branche wird immer wichtiger.

Das Handelsblatt portraitiert im Folgenden die wichtigsten Dealmaker und Newcomer im deutschen Investmentbanking. Eines hat sich seit „Fegefeuer der Eitelkeiten“ allerdings nicht verändert: Frauen finden sich nicht darunter – obwohl wir ganz besonders nach ihnen gesucht haben.

Christopher Droege/Tibor Kossa , Goldman Sachs

