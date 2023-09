Jürgen Schäfer Neuer Chef will Telekom-Beratertochter Detecon breiter aufstellen

Mit oder ohne die Telekom? Der ehemalige Roland-Berger-Berater Jürgen Schäfer will mehr Synergien mit dem Mutterkonzern nutzen – und gleichzeitig externe Kunden gewinnen.

Der neue Detecon-Chef will die Beraterfirma ein Stück weit aus der Abhängigkeit von der Telekom lösen. (Foto: Detecon) juergen-schaefer_1920x1080_original

Düsseldorf Sein Handwerk hat Jürgen Schäfer bei Deutschlands Nummer eins in der Strategieberatung gelernt: bei Roland Berger. Nach einigen Jahren im Management der Telekom-Tochter T-Systems hat der 47-Jährige nun kürzlich den Chefposten bei der konzerneigenen Beratergesellschaft Detecon übernommen. Diese will er zu einer ganzheitlichen Transformationsberatung ausbauen.

Wie das gelingen soll? Zum einen will Schäfer Detecon breiter aufstellen. Dabei sollen die Berater den engen Draht zum Mutterkonzern Deutsche Telekom nutzen. „Wir wollen mehr Hand in Hand mit den Kollegen von T-Systems arbeiten. Projekte können so von der Strategie bis zur Umsetzung betreut werden“, erklärt Schäfer.

Andererseits will Schäfer die Abhängigkeit vom Mutterkonzern lösen, von dem derzeit noch jedes dritte Projekt kommt. „Das ist nicht unser Wachstumsweg“, sagt Schäfer. Detecon müsse sich mehr externe Kunden sichern. Im Fokus stünden neben der internationalen Telekommunikationsbranche die Autoindustrie, der öffentliche Sektor, die Gesundheitsbranche sowie der Bereich Mobilität.