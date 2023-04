Kochboxen-Anbieter Hellofresh setzt erstmals mehr als zwei Milliarden Euro um – Aktie auf höchstem Stand seit November 2022

Berlin Der Kochboxen-Anbieter Hellofresh hat zum Jahresstart mit weniger Kunden mehr erwirtschaftet und erstmals die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro in einem Quartal geknackt. Das sei gelungen, obwohl die Messlatte sehr hoch gewesen sei, sagte Firmenchef Dominik Richter zu Journalisten. Im Vorjahreszeitraum habe noch die Coronakrise gewütet und viele Menschen hätten von zu Hause gearbeitet und dementsprechend mehr gekocht.

Mit Blick auf den Umsatzrekord sagte Richter: „Wir schauen optimistisch auf die zweite Jahreshälfte und auf 2024.“

Mit dem Ende der Coronakrise hat der Berliner MDax-Konzern seine Strategie angepasst. Nachdem Hellofresh lange auf rasantes Wachstum setzte und stetig in neue Länder expandierte, will das Unternehmen nun mehr aus dem einzelnen Kunden herausholen. Bisher scheint die Rechnung aufzugehen: Der durchschnittliche Bestellwert stieg im ersten Quartal auf Jahressicht um rund sechs Euro auf 61,20 Euro.

Bei den Aktionären kam das gut an. Die Aktien legten in der Spitze um 9,1 Prozent auf 27,57 Euro zu und erreichten damit den höchsten Stand seit November 2022, was Hellofresh zum stärksten Titel im MDax machte.

Bekannt ist Hellofresh mit dem Versenden von abgemessenen Zutaten inklusive Rezepten geworden, inzwischen bietet die Firma aber auch ergänzende Produkte wie Aufstriche und Suppen an, unterbreitet Frühstücksangebote und betreibt eine Fertiggerichte-Sparte. Richter verspricht sich vor allem vom Fertiggerichte-Segment viel. In diesem Bereich will er auch weiterhin expandieren.

Fertiggerichte bald auch in Europa

So sollen Ende des dritten Quartals erstmals auch in Europa Fertiggerichte verkauft werden, und zwar in den Benelux-Ländern. 2024 dürften weitere europäische Länder folgen, kündigte Richter an. In den USA sei man bereits Nummer eins. Der Rückenwind sei enorm und sei zuletzt nur durch Kapazitätsengpässe gedämpft worden. Das werde sich im Jahresverlauf ändern, da dann auch mehr Mahlzeiten produziert werden könnten. Ende März hatte Richter angekündigt: „Wir sind zuversichtlich, in diesem Segment unseren Umsatz bis 2025 zu verdoppeln.“

Aktuell beliefert Hellofresh in 18 Ländern 8,11 Millionen Kunden und damit knapp fünf Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Vorquartal hatte das Unternehmen den ersten Kundenschwund in der Firmengeschichte hinnehmen müssen. Der Umsatz stieg von Januar bis März um rund fünf Prozent auf 2,02 Milliarden Euro.

Das bereinigte Bruttoergebnis (Ebitda) fiel in diesem Zeitraum zwar um ein Drittel auf 66,1 Millionen Euro, lag dabei aber über den Erwartungen von Hellofresh wie auch von Analysten. Richter geht von einer hohen Profitabilität im weiteren Jahresverlauf aus und bestätigte das Jahresziel, ein Ergebnis zwischen 460 und 540 Millionen Euro zu erreichen. Er hat bereits angekündigt, genau auf die Kosten zu schauen. Die Marketingausgaben seien zuletzt stabil gewesen.

Zu den Konkurrenten von Hellofresh gehören Blue Apron in den USA und der deutsche Kochboxen-Anbieter Marley Spoon, der bisher in Australien an der Börse notiert war. Das wird sich nach dem Zusammenschluss mit dem Spac 468 II ändern. Dann soll Marley Spoon an die Frankfurter Börse umziehen und kann dort Hellofresh direkt Konkurrenz machen. Mehr finanziellen Spielraum dürfte Marley Spoon bald haben: Noch vor der Fusion fließen dem Unternehmen 35 Millionen Euro zu.

