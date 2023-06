 Künstliche Intelligenz: So soll KI Bilanzskandale wie bei Wirecard verhindern

Künstliche Intelligenz wird zum wichtigen Assistenten der Wirtschaftsprüfer. Die Technologie soll die Bilanztestate sicherer machen – und Kriminelle abschrecken.

Der Finanzdienstleister ist einer der größten Skandalfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte – und eine Belastung für die prüfenden Gesellschaften. (Foto: dpa) Zentrale der ehemaligen Wirecard

Düsseldorf Auf den Bilanzskandal um Wirecard blicken viele noch immer mit Unverständnis: Warum haben die Wirtschaftsprüfer von EY den Betrug erst 2020 entdeckt und nicht schon viel früher?

Jahrelang haben die Abschlussprüfer die Bilanzen des skandalträchtigen Konzerns freigezeichnet, obwohl große Teile der dort angegebenen Geschäfte gar nicht existierten. EY werden schwere Versäumnisse vorgeworfen.

Der Skandal mischt bis heute die gesamte Wirtschaftsprüferbranche auf – und das mitten in einem einschneidenden technologischen Wandel. Künstliche Intelligenz (KI) soll die Prüfung von Bilanzen in den nächsten Jahren auf ein neues Qualitäts- und Sicherheitsniveau bringen. PwC, Deloitte, EY und KPMG kündigen jeweils Milliardeninvestitionen in neue KI-Systeme an.

Ob der Betrug bei Wirecard mit dem Einsatz von KI schneller aufgeflogen wäre, darauf will sich in der Branche niemand festlegen. Zu undurchsichtig erscheint das Geschehen bei dem Zahlungsdienstleister noch immer. Experten sind aber zuversichtlich, dass mithilfe der Künstlichen Intelligenz auch Bilanzmanipulationen besser entdeckt werden können.