Ladeinfrastruktur Ladetochter von BMW, Mercedes und BP will Laden so einfach wie Tesla machen

Der Dienstleister Digital Charging Solutions vermittelt Ladesäulen – und kämpft dabei gegen viele fehlerhafte Daten. Noch ist es ein Zuschussgeschäft.

Erste Ultraschnellladestationen an der A20

Düsseldorf Es könnte so einfach sein, Elektroautos aufzuladen: Die Navigation steuert den Fahrer zielgenau zu einer Ladesäule. Die Säule erkennt automatisch, wer am Steuer sitzt, und berechnet die genaue Ladezeit. Abgerechnet wird über eine App mit transparentem Preis – und die Fahrt geht weiter. Für Tesla-Besitzer ist das bereits Realität.

Für alle anderen Elektroautofahrer ist der Ladealltag deutlich komplizierter. Wer lange Strecken fährt, muss eine freie Ladesäule finden, hoffen, dass die Ladestationen nicht defekt sind, und immer eine Handvoll Ladekarten zum Freischalten dabeihaben.

Der Dienstleister Digital Charging Solutions (DCS), eine Ausgründung von Autobauer BMW, will wie Tesla alle Bereiche des Ladens zusammenführen und vereinfachen. In der App „Charge Now“ können E-Auto-Fahrer Ladesäulen finden, in ihre Route integrieren und den geladenen Strom abrechnen. Nur das automatisierte Freischalten und Abrechnen der Ladestationen direkt über das Auto bietet Tesla damit noch exklusiv an. Für jede Ladung kassiert DCS eine Vermittlungsgebühr.

