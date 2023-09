 Logistik: DHL Paket erhöht Preise für Geschäftskunden ab 1. Oktober

DHL-Pakete werden ab dem kommenden Monat teurer. Der Grund sind gestiegene Personalkosten und Inflation. Die Erhöhung betrifft nur den Paketversand von Geschäftskunden.

Bonn Geschäftskunden müssen bei DHL künftig mehr für den Versand von Paketen bezahlen. Die Erhöhung soll je nach Kundengruppe in Wellen ab dem 1. Oktober umgesetzt werden, teilte DHL Paket am Freitag in Bonn mit. Notwendig geworden sei die Preiserhöhung wegen stark gestiegener Personalkosten nach dem Tarifabschluss im März 2023 sowie durch drastisch gestiegene Preise aufgrund der Inflation, begründete das Unternehmen den Schritt. Bei Privatkundinnen und -kunden würden die Preise nicht erhöht.

Preisbestandteile, die das Unternehmen nicht beeinflussen kann wie etwa Energie- und Mautkosten, werden aus dem Basispreis herausgenommen und als Zuschläge ausgewiesen. „Sofern diese Kosten sinken, geben wir das an die Kundinnen und Kunden weiter“, versprach der Marketingchef der deutschen Brief- und Paketsparte der DHL Group, Benjamin Rasch. Dies sei aktuell beim Energiezuschlag der Fall.

Die Preiserhöhungen beziehen sich auf den nationalen und internationalen DHL-Paketversand von Geschäftskunden. Das nationale und internationale DHL Express-Geschäft sei nicht betroffen. Geschäftskunden würden individuell über die Anpassung der Preise informiert.