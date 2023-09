Große Bugwelle und eindrucksvoller Titel? Das zieht beim Kontakteknüpfen immer seltener. So knüpfen Deutschlands neue Dealmaker heute ihre Netzwerke.

In der neuen Generation der Netzwerker geht es um ständige Veränderung, neudeutsch: Transformation. Die Dealmaker der deutschen Wirtschaft

Eine neue Generation von Managern, Unternehmerinnen und Financiers geht eigene Wege, um Deals anzubahnen oder den nächsten Karriereschritt zu machen.

Die rechtlichen Regeln sind strenger geworden, die eigene Reputation ein wertvolleres Gut denn je. Üppige Spesenevents sind out, eine gut gepflegte Präsenz auf LinkedIn ist die neue Visitenkarte.

Doch wo treffen Berater, Anwälte, Investmentbanker oder Private-Equity-Manager heute auf ihre künftigen Kunden? Und welche „Dos and Don’ts“ gilt es dabei zu beachten?

Manchen gilt es als das deutsche Davos: Seit mehr als einem Jahrzehnt lädt Cornelius „Conny“ Boersch im Frühjahr zu seinem Unternehmertag ins Tegernseer Tal. Der in der Schweiz lebende Tech-Investor und Unternehmer bucht dafür nahezu vollständig das Fünfsternehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee.

