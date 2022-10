Marken- und Erlebnisagentur Avantgarde Martin Schnaack hat das Event-Marketing in Deutschland groß gemacht, jetzt zieht er sich zurück

München Er gilt als Erfinder des Event- und Experience-Marketings in Deutschland: Jetzt gibt Martin Schnaack 37 Jahre nach der Gründung von Avantgarde die Führung seiner Marken- und Erlebnisagentur ab und zieht sich in den Beirat zurück. „Wir haben das Unternehmen bislang gut durch die Krisen geführt“, sagte Schnaack dem Handelsblatt. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt auf dem Weg von einer inhaber- zur managementgeführten Agentur zu gehen.

Alleiniger CEO wird der Einzelhandelsexperte Marc Schumacher, der Schnaack bereits seit einem Jahr als Co-Chef zur Seite stand. Der 44-Jährige will mit weiterem Wachstum die Eigenständigkeit der Agentur sichern – und setzt dabei auf ein ganz neues Geschäftsfeld. Mithilfe von Sensoren und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz sollen Kunden messen können, wie gut zum Beispiel ein Redner auf einer Tagung oder ein Verkäufer im Geschäft bei Teilnehmern und Besuchern ankommen. Dazu werden optische Sensoren eingesetzt, die aber aus Datenschutzgründen kein Bild erzeugen.

„Wir wollen das weltweit ausrollen“, sagte Schumacher. Damit werde das größte Problem des Offline-Marketings gelöst, da der Erfolg von Live-Erfahrungen objektiv messbar gemacht werde. So könnten Veranstalter oder Einzelhändler zum Beispiel erfahren, welcher Redner auf einer Konferenz am besten ankam oder welches Lichtkonzept in einem Store am besten funktioniere.

Carsten Schröer, Professor für Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, sieht grundsätzlichen Bedarf: „Die Messung von Erfolgen von Veranstaltungen im Marketingkontext, seien es Messen, Kongresse oder Events, hat für Agenturen und Kunden der Live-Branche eine hohe Bedeutung“, sagte er dem Handelsblatt. Bei Print und TV, insbesondere aber auch bei digitaler Kommunikation seien Erfolg und Misserfolg sehr gut dokumentierbar.

Live-Veranstaltungen seien da unter Druck, ihre Wirkungsweise zu dokumentieren und unter Beweis zu stellen. „Mit der Lösung von Avantgarde scheint es möglich, wichtige Aspekte relativ einfach in den Blick zu nehmen.“ Dass auch Emotionen abgebildet werden, sei eine Innovation. Auch Instrumente wie Befragungen würden aber sicher ihren Platz behalten.

Brand-Experience so wichtig wie das Produkt

Martin Schnaack hatte 1985 mit einer Modemesse für junge Designer das Interesse von Sponsoren geweckt. Als einer der Ersten erkannte er, dass Markenerlebnisse – die Brand-Experience – und Emotionen mindestens genauso wichtig sein können wie das Produkt selbst. So inszenierte er Präsentationen und Roadshows für Mercedes und Porsche, für die Einführung eines neuen Joghurtdrinks errichtete er Pop-up-Bars.

Ausblick 230 Millionen Euro Umsatz erwartet die Gruppe einschließlich des Personalvermittlers Avantgarde Experts im Jahr 2022.

Inzwischen spricht der Gründer aber von einer „Experience-Economy“. In einer Welt, in der Produkte austauschbarer werden, werde es immer wichtiger, welche Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke die Kunden mit einem Produkt verbünden.

Avantgarde hat auch eigene Konzepte wie den Laden „The Latest“ in Berlin entwickelt, in dem Kunden innovative Produkte von Start-ups, jungen und etablierten Marken finden. Ein weiteres Standbein wurde im vergangenen Jahr mit der Neugründung Avantgarde Performance geschaffen, das sich mit Digitalthemen wie Marketing, Conversion-Rate-Optimierung, Social-Media-Werbung, Datenanalytik und Beratung befasst.

Vor wenigen Wochen übernahm Avantgarde zudem das Münchener Start-up nonplusultra, das Tech-Marken beim Markteintritt in den europäischen Einzelhandel unterstützt. Einschließlich des Personalvermittlers Avantgarde Experts dürfte die Gruppe in diesem Jahr auf etwa 230 Millionen Euro Umsatz kommen.

Gründer Schnaack hatte über Jahre einen gleitenden Übergang eingeleitet. „Es war eine wahnsinnig gute Idee, dass wir uns bewusst viel Zeit genommen haben“, sagt der Gründer. „Jetzt kann ich beruhigt aufhören.“

Finanzinvestor EMH hält Mehrheit an der Agentur

Vor vier Jahren übernahm zunächst der Finanzinvestor EMH die Mehrheit an der traditionsreichen Agentur. Dann wurde Schumacher als Co-Chef an Bord geholt. Er hatte in Marketing promoviert und unter anderem bei Hugo Boss, Breuninger und Tom Tailor gearbeitet. Vor seinem Wechsel zu Avantgarde war er Managing Partner bei der Liganova Group, die Marken- und Einkaufserlebnisse konzipiert und umsetzt. Bei Avantgarde will er insbesondere „moderne Retail-Formate“ entwickeln, die ein echtes Einkaufserlebnis bescheren sollen.

Das Kerngeschäft Eventmarketing ist heute wichtiger Bestandteil der Werbeplanungen von Unternehmen. Laut Branchenschätzungen geben die größeren Unternehmen in Deutschland in normalen Jahren gut 30 Milliarden Euro für Kommunikation aus. Knapp ein Viertel davon entfalle auf „integrierte Markenerlebnisse“, davon wiederum etwa die Hälfte oder 3,7 Milliarden Euro auf Messen.

Das Umfeld ist für die Branche derzeit allerdings ausgesprochen schwierig. Unzählige Veranstaltungen fielen wegen der Pandemie aus oder wurden abgesagt. Dann folgte der Ukrainekrieg mit all seinen Folgen. Die gesamte Branche sei „überproportional stark von den Teuerungen betroffen“, sagte Alexander Ostermaier, Geschäftsführer von fwd Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft.

„Wir haben bislang keine Kunden, die alle Etats zusammenstreichen und ich hoffe, das bleibt auch so.“ Martin Schnaack, Gründer Avantgarde

Events mit bis zu 250 Personen seien im Vergleich zu 2019 im Schnitt um 58 Prozent teurer geworden. Das liege an gestiegenen Rohstoff- und Transportkosten ebenso wie an geringeren Marktkapazitäten bei hoher Nachfrage nach Livemessen und Events.

Avantgarde rechnet aber für 2022 wieder mit prozentual zweistelligem Wachstum. „Wir haben bislang keine Kunden, die alle Etats zusammenstreichen und ich hoffe, das bleibt auch so“, sagt Schnaack. Reale Veranstaltungen würden auch in Zukunft für die Markenprägung eine große Rolle spielen. „Digitale Medien stoßen an ihre Grenzen.“

Mittelfristig peilt Avantgarde einen Börsengang an. „Das ist eine der nachhaltigsten und besten Möglichkeiten, ein Unternehmen in die Zukunft zu führen“, sagt Schnaack.

Der Gründer will nun über den Beirat und als Gesellschafter noch beratend zur Seite stehen. „Ich kann aber loslassen“, beteuert Schnaack. Ideen für die Zeit nach Avantgarde hat er ohnehin genug. Seit Jahren schon hat er den Plan im Hinterkopf, einen Premium-Fahrradhersteller mit Produktionsstätten in der Nähe von Flüchtlingslagern in Afrika zu gründen.

