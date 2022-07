Marktforschungsunternehmen Nürnberger Traditionshaus GfK verliert seine Eigenständigkeit

Frankfurt Fünf Jahre nach dem Einstieg des Finanzinvestors KKR verliert der Marktforscher GfK seine Eigenständigkeit. Das Unternehmen schlüpft beim amerikanischen Rivalen NielsenIQ unter. Dessen Eigner Advent soll die Mehrheit an der fusionierten Firma halten, während der GfK-Mehrheitseigentümer, das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) und KKR signifikante Minderheitseigner werden, wie die Firmen am Freitag mitteilten.

Zum Preis machten die Unternehmen keine Angaben. Finanzkreisen zufolge wird GfK bei dem Deal mit rund 2,5 Milliarden Dollar bewertet, einschließlich Schulden.

Advent hatte NielsenIQ Ende 2020 für 2,7 Milliarden Dollar vom amerikanischen Datenkonzern Nielsen übernommen, der vom aktivistischen Investor Elliott unter Druck gesetzt worden war. Seitdem hat Advent kontinuierlich in das Unternehmen investiert und einige Zukäufe finanziert.

GfK und NielsenIQ ergänzen sich nach Einschätzung der Unternehmen und ihrer Investoren gut. GfK ist stark in der Marktforschung bei langlebigen Verbrauchsgütern wie Elektronik, NielsenIQ hingegen führend bei schnelllebigen Verbrauchsgütern wie Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln. Das fusionierte Unternehmen soll ein Spektrum von Kunden abdecken, das von Nestle, Coca Cola und Unilever über Miele, Samsung und Intel bis hin zu Edeka, Rewe und Carrefour reicht. Während Gfk seinen Schwerpunkt in Europa hat, liegt der von NielsenIQ in Amerika.

„Die Firmen sind komplementär, sowohl bei Technologie als auch geografisch. Die Kombination gibt uns die Gelegenheit, das Wachstum deutlich zu beschleunigen“, sagte Advent-Deutschlandchef Ranjan Sen.

Finanzinvestoren treiben die Konsolidierung der Marktforscher

Der Deal ist ein weiterer Schritt der von Finanzinvestoren getriebenen Konsolidierung der Branche. GfK und NielsenIQ stehen im Wettbewerb zur britischen Kantar, die mehrheitlich Bain Capital gehört, und den amerikanischen Rivalen IRI and NPD, die gerade – initiiert vom Finanzinvestor Hellman&Friedman – ebenfalls fusionieren.

Technologisch sehen sich die GfK und NielsenIQ als führend. GfK hat in den vergangenen Jahren eine digitale Plattform namens newron entwickelt, in die Daten von mehr als 100.000 Händlern weltweit eingespeist werden. Hier können Kunden einsehen, welcher Händler bestimmte Waren zu welchem Preis verkauft hat – und an wen. Künstliche Intelligenz ermöglicht vorausschauende Analysen (prescriptive analytics) und gibt Preisempfehlungen.

NielsenIQ hat eine ähnliche Technologie. Beide Firmen arbeiten mit Konsumenten-Panels, bei denen ausgewählte Kunden den Marktforschern mitteilen, zu welchen Preisen sie gekauft haben. Früher eine mühsame Prozedur, können sie heute Kassenbelege einscannen und Rechnungen mailen. Auch Ecommerce-Umsätze werden mittlerweile erfasst.

NielsenIQ-Vorstandschef Jim Peck soll Chef des fusionierten Unternehmens werden, dem Vorstand sollen aber auch GfK-Manager angehören. Hauptsitz wird Chicago. Der Name GfK soll erhalten bleiben, in welcher Form ist aber noch unklar.

Langfristig soll das fusionierte NielsenIQ an die US-Börse gehen

Finanzinvestor KKR hat Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen, ist beim Medienkonzern Springer und der Softwarefirma Körber mit einem Minderheitsanteil investiert. Auch an den Familienunternehmen Wild, einem Aromenhersteller, und dem Vorläufer des Online-Kleinanzeigenportals SMG Swiss Marketplace Group hielt KKR Minderheitsanteile, bevor die Firmen 2014 und 2016 weiterverkauft wurden.

Advent hat sich in Deutschland ebenfalls als Investor einen Namen gemacht. Dieses Jahr übernahm die Private-Equity-Gesellschaft zusammen mit Lanxess eine Sparte des Chemiekonzerns DSM und mit Partnern die Immobilienbank Aareal, im Jahr 2020 ebenfalls in einem Konsortium die Aufzugsparte von ThyssenKrupp.

Advent und KKR wollen den aus NielsenIQ und GfK entstehenden Marktforscher in einigen Jahren wieder verkaufen, voraussichtlich über einen Börsengang in den USA. NIM will investiert bleiben und wäre dann wieder stärkster Aktionär, wie mit der Transaktion vertraute Personen sagten.

Die GfK, die auch die Fernsehquoten misst und den Konsumklimaindex herausbringt, hatte sich in früheren Jahren bei der Expansion teilweise verzettelt und dann KKR als Retter an Bord geholt. Der Investor, der den Rückzug GfKs von der Börse und eine harte Restrukturierung initiierte, hält bisher knapp die Hälfte der Anteile an dem traditionsreichen Unternehmen, während der Rest beim NIM liegt, früher als GfK-Verein bekannt. Die Gesellschaft für Konsumforschung e.V. (GfK) wurde 1934 gegründet, zum Vorstand zählten unter anderem der spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard. 1984 wurden die geschäftlichen Aktivitäten der GfK in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert.

GfK verbuchte 2021 ein bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) von rund 250 Millionen Euro, bei einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Für dieses Jahr ist eine Steigerung der Erlöse um 10 Prozent und des Ebitda von mehr als 10 Prozent angepeilt. Die Zahl der Mitarbeiter war im Rahmen der Sanierung von mehr als 13.000 auf 8000 Beschäftigte gesunken. NielsenIQ kommt auf rund drei Milliarden Dollar Umsatz bei einer ähnlichen Rentabilität wie GfK.

„Bei der Fusion geht es um Umsatz-Synergien, es ist eine Wachstumsstory und ein win-win-win für alle Beteiligten, GfK, NIM und KKR“, erklärte KKR-Manager Philipp Freise. Ob es zum Abbau von Arbeitsplätzen kommen wird, ließen die Unternehmen und ihre Eigentümer offen.

