Maschinenhersteller Überwiegend elektrisch, auch mit E-Fuels – Stihl baut an der Kettensäge der Zukunft

Stuttgart Der seit gut einem Jahr amtierende Stihl-Chef Michael Traub präsentiert sich standesgemäß mit kariertem Holzfällerhemd und Schutzkleidung. Er stellt die neueste Akku-Motorsäge von Stihl in Aktion vor, sägt ein paar Scheiben eines kleinen Baumstamms ab. „Wiegt nur vier Kilo und ist super handlich“, lobt der Firmenchef.

Der Auftritt vor der Liederhalle mitten in Stuttgart soll so authentisch und so locker wie möglich wirken. Vor einem Jahr fand sein erster Live-Auftritt nur als eher nüchterne Web-Konferenz statt. Auch durch den strömenden Regen lässt sich Traub von der Aktion nicht abhalten. Nur seine etwas beschlagene Schutzbrille hat er nach oben über die Stirn geschoben.

„Wir wollen doppelter Technologieführer sein, bei Akku- und Verbrennergeräten“, betont der Ex-Bosch-Manager. Klar ist: Die Zukunft auch bei Stihl soll elektrisch werden. Jedes fünfte Gerät läuft heute schon mit Akku – bis 2035 sollen es 80 Prozent sein. Die Schwaben wollen eine führende Position im Akkumarkt erkämpfen.

Deshalb investieren sie den größten Teil des mehr als 400 Millionen Euro hohen Budgets in die Entwicklung und Fertigung von innovativen und leistungsstarken und langlebigen Akkuprodukten.

Doch zugleich investiert Stihl weiter in Verbrennungsmotoren, die mit E-Fuels betrieben werden können. Für Stihl ein sinnvoller Weg, künftig Geräte wie Motorsägen CO2-neutral zu betreiben. „Es wird noch einige Zeit dauern, bis es im Wald Steckdosen gibt“, sagt Traub. In den USA und Europa werde die Transformation zu Akkugeräten schneller gehen als in Lateinamerika oder Südostasien.

E-Fuels aus Porsches Anlage in Chile

Einen Liter des heute noch teuren nachhaltig hergestellten Treibstoffs hat Entwicklungschefin Anke Kleinschmit schon mal zu Vorführzwecken mitgebracht. Er kommt aus Porsches neuer Anlage zur Herstellung von E-Fuels in Chile. „Wir haben ihn zu Testzwecken kostenfrei bekommen“, sagt Kleinschmit.

Schon heute können nach Firmenangaben alle Stihl-Geräte mit Verbrennermotoren mit alternativen und umweltfreundlichen Kraftstoffen betrieben werden. Ab 2027 sollen E-Fuels in Stihl-Geräten umfangreich genutzt werden, um die Geräte nahezu CO2-neutral zu betreiben. Kleinschmit nimmt bei der Präsentation die große Baumsäge und schneidet mal eben unter ohrenbetäubendem Lärm drei Scheiben eines Baumstammes mit 40 Zentimeter Durchmesser ab.

Die Entwicklungschefin ist im Vorstand nicht mehr die einzige Frau auf einer Schlüsselposition. (Foto: Stihl) Anke Kleinschmit

Das Bild hat Symbolcharakter: Bei Stihl übernehmen immer mehr Frauen auch die harten Ressorts im Vorstand. Seit einigen Monaten ist die ehemalige Mercedes-Managerin nicht mehr allein unter Männern. Vom krisengeschüttelten Autozulieferer Leoni kam die neue Finanzchefin Ingrid Jägering, 57. Die gebürtige Südlohnerin arbeitete zuvor in führenden Positionen bei Osram, MAN Diesel, Brose und Siemens.

Komplettiert wird das Trio von der neuen Vertriebschefin Sarah Gewert. Die 43-jährige Ökonomin ist bereits seit 2014 im Unternehmen als Bereichsleiterin der Marketingkommunikation.

Weniger Absatz, höhere Preise

Stihl dürfte der einzige Maschinenbauer in dieser Größenordnung in Deutschland sein, dessen Vorstand paritätisch mit drei Frauen und drei Männern besetzt ist. „Das war keine Vorgabe, aber hat sich so sinnvoll ergeben. Die Qualität hat entschieden“, betont Traub. Jedenfalls hat der inzwischen 91-jährige Patriarch und persönlich haftende Gesellschafter Hans Peter Stihl mit der Besetzung seiner operativen Unternehmensführung eine Vorreiterrolle in der Branche eingenommen.

Die Finanzchefin kam vom Kabelspezialisten Leoni. (Foto: Stihl) Ingrid Jägering

Im operativen Geschäft hat sich der Wind etwas gedreht. Die Boomzeit während der Pandemie, als die Kunden auf Urlaub verzichten mussten und dafür Gartengeräte massenhaft einkauften, sind vorbei. „Der Cocooning-Effekt ist weg. Die Leute geben wieder mehr Geld für andere Dinge aus“, stellt Traub fest.

Das machte sich in erstmals seit Langem rückläufigen Absatzzahlen bemerkbar. „Wir konnten aber die Preise in den vergangenen beiden Jahren anheben“, betont Traub. Weitere Gründe waren demnach eine stärkere Nachfrage nach teuren Profi-Geräten.

Die Managerin wird neue Vertriebschefin. (Foto: Stihl) Sarah Gewert

Deshalb konnte der Motorsägen- und Gartengerätehersteller trotz Absatzrückgangs den Umsatz kräftig erhöhen. Der Erlös stieg im Jahresvergleich um 8,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Ein großer Anteil des Zuwachses geht allerdings auf Währungseffekte zurück. Stihl vertreibt viel in Dollar – wenn der Euro also an Wert verliert, hilft das dem Umsatz. Ohne diese Effekte hätte das Wachstum 3,1 Prozent betragen. Gründe für das zurückhaltende Konsumverhalten seien zudem die schwache Konjunktur und eine abnehmende Kaufkraft.

Stihl nach eigenen Angaben Weltmarktführer

Zum Gewinn macht das schwäbische Familienunternehmen traditionell keine konkreten Angaben. Dieser sei aber zufriedenstellend, versicherte Stihl-Vorstandschef Michael Traub. Die Eigenkapitalquote ist allerdings von dem Spitzenwert 68 auf 62 Prozent gesunken. Als Grund nannte die neue Finanzchefin „Veränderungen bei den Gesellschafteranteilen nach dem Tod von Hans Peter Stihls Schwester Eva Mayr-Stihl vor einem Jahr“. Die verbliebenen drei Familienstämme halten aber weiterhin zu gleichen Teilen 86 Prozent der Anteile.

Der Absatz habe sich 2022 insgesamt dennoch auf hohem Niveau bewegt. Im Vergleich zum wachstumsstarken Vorjahr habe es aber einen leichten Rückgang gegeben, etwa in den Märkten Westeuropa und Nordamerika. Konkrete Absatzzahlen nannte Traub ebenfalls nicht.

Stihl ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Motorsägen und hat Werke in Europa, Asien und Südamerika. Gut 90 Prozent des Umsatzes werden außerhalb Deutschlands erzielt. Der Konzern beschäftigte Ende 2022 weltweit gut 20.550 Menschen, 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

In diesem Jahr soll das Wachstum wieder Fahrt aufnehmen. Mit Prognosen hielt sich der Stihl-Chef angesichts der volatilen Weltlage jedoch zurück. Auf den wichtigen chinesischen Markt will Traub keinesfalls verzichten.

Das seit 2006 laufende Werk in China sei fester Bestandteil des weltweiten Unternehmensnetzwerks und werde es auch bleiben. Zusätzlich zum Stammsitz in Waiblingen bei Stuttgart baut Stihl in Oradea, Rumänien, ein weiteres Werk für Akkugeräte. Gefertigt werden Akkuprodukte derzeit an den Standorten in Österreich und den USA. Mit Rumänien kommt nun ein kostengünstiger Standort hinzu.

