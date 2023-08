 Medienrechte: DFL-Aufsichtsratschef Watzke setzt auf neuen Anlauf für Investoren-Einstieg

Watzke zeigte sich auf der Pressekonferenz des BVB offen dafür, einen dritten Anlauf für den Einstieg von Investoren zu nehmen. Das könnte sogar relativ kurzfristig passieren.

Der BVB-Chef sitzt interimsweise auch dem DFL-Präsidium vor. (Foto: dpa) Hans-Joachim Watzke

München DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke hat die Hoffnung auf einen Teilverkauf der Medienrechte an der Fußball-Bundesliga an einen Finanzinvestor nicht aufgegeben. Der Einstieg eines Investors in eine Rechteverwertungsgesellschaft der Deutschen Fußball-Liga (DFL) war im Mai am Widerstand einer Minderheit der 36 Profivereine gescheitert.

„Ich glaube, dass das noch nicht das Ende ist“, sagte Watzke auf der Bilanzpressekonferenz seines Vereins Borussia Dortmund (BVB). Das DFL-Präsidium, dem der BVB-Chef interimsweise ebenfalls vorsitzt, werde sich noch einmal mit dem Thema beschäftigen und „versuchen zu retten, was zu retten ist“.

Watzke zeigte sich offen dafür, einen neuen – den dritten – Anlauf für den Einstieg eines Finanzinvestors zu nehmen. Das könne, auch relativ kurzfristig passieren, möglicherweise „in abgespeckter Form“, etwa beschränkt auf die Auslands-Übertragungsrechte oder die Digitalisierung.

Ein solcher Plan war 2020, noch unter dem ehemaligen DFL-Chef Christian Seifert, gescheitert. Beim Verkauf der Auslandsrechte hinkt die Bundesliga der englischen Premier League am stärksten hinterher.

Er habe die Skepsis bei vielen Vereinen unterschätzt, erkenne dort aber inzwischen einen Sinneswandel, sagte der BVB-Geschäftsführer. Die Pläne, die den deutschen Profi-Fußballklubs der ersten und zweiten Liga mehr als zwei Milliarden Euro hätten bringen können, hatten die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt. „Wir müssen noch mehr Überzeugungsarbeit leisten“, sagte Watzke. Mehr: Porsche steigt beim VfB Stuttgart mit 100 Millionen ein