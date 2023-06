 Mini-U-Boot „Titan“: US-Küstenwache geht vom Tod der Tauchboot-Insassen aus

Washington Die US-Küstenwache geht vom Tod der fünf Insassen des Tauchboots „Titan“ aus. Er spreche den Familien der Opfer sein tiefes Beileid aus, sagte Sprecher John Mauger am Donnerstag in Boston.

Die in der Nähe des „Titanic“-Wracks gefundenen Trümmerteile gehören den Angaben zufolge zu dem verschollenen Mini-U-Boot. Damit sei belegt, dass es keine Überlebenschance für die fünf Vermissten mehr gebe.

Auch nach Angaben der Betreiberfirma OceanGate Expeditions sind die Insassen vermutlich tot. Man gehe davon aus, dass die Männer ums Leben gekommen seien, teilte das Unternehmen mit.

Zuvor hatte die Küstenwache gemeldet, dass ein Tauchroboter im Einsatzgebiet auf ein „Trümmerfeld“ gestoßen sei. Die Informationen würden analysiert, hieß es zunächst weiter. Das Tauchboot wurde seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst.

Die „Titan“ war mit den fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“ in rund 3800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff ab.

Einsatzkräfte durchsuchten 26.000 Quadratkilometer nach dem Tauchboot „Titan“

Im Einsatzgebiet rund 700 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland hatten Trupps aus den USA und Kanada eine großangelegte Suche sowohl an der Wasseroberfläche als auch in der Tiefe des Ozeans gestartet. Dabei waren Schiffe, Flugzeuge, ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge, Tauchroboter und andere Gerätschaften im Einsatz.

Bis zuletzt hatte die US-Küstenwache versichert, sie werde nicht aufgeben und alle verfügbaren Mittel nutzen, um die „Titan“ und deren Crew zu finden. Die Einsatzkräfte durchsuchten ein Gebiet von rund 26.000 Quadratkilometern. Das ist größer als etwa das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

Kurzzeitig war Hoffnung aufgekommen, nachdem Laute und Klopfgeräusche registriert worden waren. Doch am Donnerstag entdeckte dann ein Unterwasserfahrzeug das Trümmerfeld am Meeresboden.

In dem Tauchboot saßen der Vorstandschef der Betreiberfirma OceanGate Expeditions, Stockton Rush, der britische Unternehmer und Abenteurer Hamish Harding, der pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und dessen Sohn Suleman und der französische „Titanic“-Experte Paul-Henry Nargeolet.

Nach dem Tod der fünf Abenteurer will die US-Küstenwache ihre Suche zurückfahren. „Wir werden im Laufe der nächsten 24 Stunden damit beginnen, Personal und Schiffe vom Unfallort abzuziehen“, sagte Sprecher John Mauger am Donnerstag in Boston. Die Operationen auf dem Meeresboden werde jedoch bis auf Weiteres fortgesetzt.

