Mobilität CVC will aussteigen: Tankkarten-Anbieter DKV plant Börsengang im September

Taxifahrer an der Tankstelle

Frankfurt Europas größter Tankkarten-Anbieter DKV Mobility plant Finanzkreisen zufolge einen Börsengang, um Private-Equity-Eigentümer CVC den Ausstieg zu ermöglichen. JP Morgan, Bank of America und UBS organisieren die für September in Frankfurt geplante Neuemission.

Dabei könnte das Unternehmen mit 3,5 bis vier Milliarden Euro bewertet werden, sagten mit der Transaktion vertraute Personen. Evercore agiert als sogenannter IPO-Berater.

Ob die Transaktion wie geplant stattfinden kann, hängt aber von den Märkten ab. Viele Börsenkandidaten haben ihre Listings verschoben, weil die Stimmung an den Börsen durch den Ukrainekrieg zu nervös ist.

Sollte sich die Situation beruhigen, könnten im Juni-Zeitfenster oder ab September wieder Neuemissionen stattfinden, sagten Investmentbanker. Derzeit gelten IPOs als nicht machbar.

Eine Bestätigung der Börsenpläne gab es seitens des Unternehmens zunächst nicht. „Um unser Unternehmen weiterzuentwickeln, prüfen Management und Eigentümer fortlaufend alle möglichen Optionen“, sagte ein Firmensprecher.

Eigentümer von DKV ist mit einem deutlichen Mehrheitsanteil die mittlerweile in München beheimatete Familie Fischer, eine der reichsten Familien Deutschlands. Finanzinvestor CVC besitzt einen Minderheitsanteil und will nun über die Börse wieder aussteigen. Die Familie, CVC und die Banken lehnten Stellungnahmen ab.

DKV Mobility: Mehr als fünf Millionen Tankkarten im Umlauf

Das Angebot des Ratinger Unternehmens richtet sich an Flottenbetreiber, die mit den fünf Millionen ausgegebenen Tankkarten ihren Energiebedarf ebenso abrechnen können wie Mautgebühren. Die DKV-App hilft etwa Lkw-Fahrern bei der intelligenten Routenführung und zeigt an, wo die nächste Tankstelle ist, an der die DKV-Karten akzeptiert werden.

Über 65.000 Tankstellen sind europaweit Teil des DKV-Netzes, ebenso wie 200.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge und auch erste Wasserstofftankstellen. Das Unternehmen beschäftigt gut 1300 Mitarbeiter.

DKV verbuchte 2020 ein Transaktionsvolumen von 9,3 Milliarden Euro, die Zahlen für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor. Finanzkreisen zufolge erreichte DKV 2021 ein Betriebsergebnis (Ebitda) von 240 Millionen Euro.

Bei einem Börsengang könnte DKV mit einem ähnlichen Wert wie der für seine Marke UTA bekannte Rivale Edenred aus Frankreich bewertet werden, der momentan mit dem 16-Fachen seines für 2022 erwarteten Ebitda gehandelt wird. US-Wettbewerber Wex kommt derzeit auf einen etwas niedrigeren Multiplikator von zehn.

DKV wurde 1934 als Dienstleister für die Reichsbahn gegründet, fokussierte sich aber ab Mitte der 1950er-Jahre auf den Verkauf von Diesel an Lkw-Flotten. 1966 wurde die erste DKV-Karte ausgegeben. Seit 1990 bietet DKV auch die europaweite Mautabwicklung an.

Während die Gothaer Versicherung ab 1999 für einige Jahre 45-Prozent-Gesellschafter war, stieg das Finanzinstitut 2017 wieder aus und die Inhaberfamilie Fischer begab sich auf die Suche nach einem Finanzinvestor, den sie 2019 in CVC fand. Dieses Kapitel soll mit dem geplanten Börsengang und anschließenden Platzierungen enden.

