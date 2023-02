Premier League Um Manchester United entbrennt ein Zweikampf der Superreichen

Nach dem englischen Milliardär Jim Ratcliffe hat auch der katarische Finanzinvestor Scheich Jassim Al Thani ein Angebot für den Traditionsclub abgegeben.

Jadon Sancho, Stürmer beim Fußballclub Manchester United, nach einem Tor. (Foto: AP) Manchester United steht im Visier von Finanzinvestoren

London Um die wertvollste Marke im englischen Fußball bahnt sich ein Bietergefecht an. Am Freitag gab der katarische Banker Jassim bin Hamad Al Thani offiziell ein Angebot für den Premier-League-Club Manchester United ab. Scheich Jassim ist Vorsitzender der Qatar Islamic Bank und Sohn des früheren Premierminister Hamad Al Thani, einem der reichsten Männer des Golfstaates. Am Freitag lief die Angebotsfrist für den Traditionsverein ab.

Damit kommt es zu einem Zweitkampf um den Fußballclub, nachdem der britische Unternehmer Jim Ratcliffe bereits vor einigen Wochen sein Interesse bekundet hatte. Ratcliffe ist einer der reichsten Männer Großbritanniens und Gründer der Chemiegruppe Ineos. Die Höhe der Angebote ist nicht bekannt. Der Kurs der in New York gelisteten Aktien von Manchester United hat sich seit November verdoppelt und den Marktwert des Clubs auf rund 4,3 Milliarden Dollar geschraubt.