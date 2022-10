Prüfgesellschaft Dekra-Chef Stanislaw Zurkiewicz: Keine Kompromisse beim Thema Sicherheit

Der viertgrößter Prüfkonzern der Welt hält an seiner Wachstumsprognose fest. Weltweite Fahrzeugprüfungen, Vernetzung und die Renaissance der Kernkraft treiben das Geschäft.

Die zunehmende Wirtschaftskrise drückte auch bei der Dekra auf die Profitabilität. (Foto: dpa) Dekra

Stuttgart In der aktuellen multiplen Krise in der Welt zeigt sich die Dekra, die global größte nicht börsennotierte Prüfgesellschaft im Sachverständigenwesen, insgesamt robust. Ja, das externe Umfeld sei unbeständig und unsicher, sagt der neue Dekra-Chef Stanislaw Zurkiewicz.

Doch gibt er sich in einem ersten Interview nach Amtsantritt dem Handelsblatt gegenüber zuversichtlich: „Ich habe zwar keine Glaskugel, aber nachdem unser Umsatz im ersten Halbjahr gewachsen ist, bewegen wir uns im Plan.“ Im Gesamtjahr erwarte der Konzern ein Umsatzplus von fünf Prozent.

Damit will Zurkiewicz trotz eines weltweit schrumpfenden Wirtschaftswachstums, Unterbrechungen in den Lieferketten, einer Verknappung von Rohstoffen und hohen Energiepreisen an der bisherigen Prognose festhalten. „Beim Thema Sicherheit kann man keine Kompromisse eingehen“, gibt der Topmanager als Erklärung

Der Einstieg im April war nicht einfach für den neuen Vorstandsvorsitzenden. Die zunehmende Wirtschaftskrise drückte auch bei der Dekra auf die Profitabilität.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen