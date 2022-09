Prüfungsgesellschaft EY-Führung will Pläne für Aufspaltung noch diese Woche verkünden

Beratung und Wirtschaftsprüfung könnten bei EY künftig getrennt werden. Der Schritt wurde erwartet – und setzt dennoch die Branche unter Druck.

Düsseldorf Die Führungsspitze von EY will noch in dieser Woche einen gemeinsamen Entschluss zur Aufspaltung der Prüfungsgesellschaft fassen. Anschließend sollen die Pläne für eine Abtrennung der Beratungseinheiten vom Prüfungsgeschäft verkündet werden. „Ebenfalls noch bis zum Wochenende“, wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr. Es gebe eine grundsätzliche Einigung, zugleich seien aber auch noch Details offen.

Bisher hat EY die Pläne nie offiziell bestätigt, in den vergangenen Monaten ist die grundlegende Orientierung in diese Richtung durchgesickert. EY will sich in zwei voneinander unabhängige Unternehmen aufspalten.

Die Steuer-, Management- und Rechtsberatung soll in einen neuen Konzern überführt werden. Die noch namenlose Neugründung käme auf etwa 26 Milliarden Dollar Umsatz.

Für die neue Beratereinheit werde ein Börsengang im Herbst 2023 angestrebt. Unter der Marke EY sollen die klassischen Geschäfte mit der Wirtschaftsprüfung verbleiben. Diese Einheit kam zuletzt auf einen Umsatz von etwa 14 Milliarden Dollar.

