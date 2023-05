Ranking 2022 Das sind die erfolgreichsten Influencer der Welt

Markenbotschafter erzielen im Netz hohe Gagen. Wer sind die erfolgreichsten Influencer weltweit, und wie verdienen sie ihr Geld? Ein Überblick.

Als Influencer lässt sich eine Menge Geld verdienen, so viel ist sicher. Einige der erfolgreichsten Influencer konnten die Zahl an Followern mithilfe von Instagram, Tiktok und Youtube bereits in Milliarden-Nähe steigern. Das „Forbes"-Magazin gab zuletzt im Jahr 2022 Aufschluss darüber, wer die größten Influencer sind. Die Daten der Auszeichnungen der „Top Creator 2022“ beziehen sich dabei auf das Jahr 2021.

Was verdienen Influencer, und wer bezahlt sie?

Ein Festgehalt für Influencer gibt es praktisch nicht. Influencer verdienen über verschiedene Wege Geld. Sei es über Donations während Live-Streams, Werbedeals in Form von bezahlten Posts oder weitere Sponsorengeldern. Dabei kommt es vor allem auf den Bekanntheitsgrad sowie die Followerzahl an, wie viel ein Influencer für seine Inhalte samt Werbung kassieren.

In den allermeisten Fällen müssen Influencer erst einmal unbezahlte Vorarbeit leisten, bis sie auf Youtube, Instagram oder Tiktok eine Reichweite besitzen, die groß genug für bezahlte Kooperationen ist.

Laut Angaben des ZDF zeigte eine Befragung von 1900 Content-Creators mit jeweils über 1000 Followern, dass davon nur vier Prozent von dieser Tätigkeit leben können. Ein kleiner Teil der Influencer schafft es also letztendlich, finanziell erfolgreich zu sein.

Wie verdient man Geld mit Tiktok?

Der Beruf Influencer ist über Youtube und Instagram populär geworden. In den letzten Jahren hat sich allerdings Tiktok zur am stärksten wachsenden Plattform für Influencer entwickelt. Die Angaben bekannter Tiktoker über ihre Einkünfte schwanken dabei stark. Laut NBC News können Influencer mit einer Reichweite von fünf Millionen Followern für gesponserte Posts zwischen 5.000 und 8.000 US-Dollar verdienen. Ein Anteil von bis zu zehn Prozent geht dabei an Tiktok selbst.

Auf Tiktok gibt es vor allem vier Verdienstmöglichkeiten:

Sponsoring und Produktplatzierungen: Markenkampagnen unterstützen und Produkte vorstellen.

Affiliate-Links: Provision für Produkte kassieren, indem man Codes oder Links bereitstellt.

Donations: Trinkgeld während Live-Streams sammeln.

Merchandise: Eigens hergestellte Produkte und Fanartikel verkaufen.

Auch hier gilt: Je mehr Menschen einem folgen, desto höher die Chance auf lukrative Werbepartnerschaften.

Wer ist die erfolgreichste deutsche Influencerin?

Als erfolgreichste deutsche Youtuberin gilt derzeit Pamela Reif. Die Fitness-Influencerin unterhält mit ihren Workouts und Fitness-Videos allein auf Youtube knapp 9,5 Millionen Abonnenten. Hinzu kommen weitere neun Millionen Follower auf Instagram.

Auf dem ersten Platz der beliebtesten deutschen Tiktoker steht Younes Zarou. Er verfügt über rund 50 Millionen Follower und über eine Milliarde Likes.

Neben den Top-Platzierten gibt es zahlreiche Beispiele von überaus erfolgreichen Influencern, die ihre Bekanntheit plattformübergreifend stetig steigern konnten. Dazu zählen etwa Lisa und Lena Mantler, die auf Tiktok 13,5 Millionen sowie auf Instagram knapp 20 Millionen Follower aufweisen. Ein weiteres Beispiel ist Julien Bam, ihm folgen auf Youtube und Instagram zusammen über zehn Millionen Menschen.

Wer hat weltweit die meisten Follower?

Deutsche Influencer können jedoch kaum mit der weltweiten Spitze der Influencer mithalten. Diese haben deutlich höhere Followerzahlen, die die deutschen Top Ten teilweise um das Hundertfache übertreffen. Cristiano Ronaldo rangiert dabei auf Platz eins. Der Fußballstar besitzt fast 800 Millionen Follower auf allen relevanten Plattformen, einschließlich Facebook, Twitter und Instagram.

Auf Ronaldo folgen mit Lionel Messi (530 Millionen) ebenfalls ein Fußballer sowie Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (500 Millionen). Komplettiert werden die aktuellen Top Five von Popstar Justin Bieber (477 Millionen) und Influencer-Ikone Kylie Jenner (450 Millionen).

All diese Menschen haben eines gemeinsam: Auch wenn sie im weitesten Sinn als Influencer gelten, sind sie vorrangig berühmte Persönlichkeiten, deren Erfolg nicht allein auf dem Influencer-Dasein beruht. Wie es weltweit um hauptberufliche Influencer bestellt ist, deren Erfolg vor allem auf Social Media fußt, beleuchtet das aktuelle „Forbes"-Ranking der „Top Creator 2022“.

Die weltweit erfolgreichsten Influencer im Ranking 2022

Platz 10: Michael Le „JustMaiko“ – 56,6 Millionen Follower

Den letzten Platz im „Forbes"-Ranking der „Top Creator 2022“ belegt Tiktoker Michael Le mit 56,6 Millionen Followern. Seine große Followerschaft verdankt Le vor allem zahlreichen Tanzvideos mit seinen Geschwistern auf Tiktok sowie der Teilnahme am sogenannten „Collab House“ in Los Angeles. Weiter ist Le als Unternehmer im E-Sport-Bereich tätig und unterhält einige Werbekooperationen mit bekannten Marken wie Disney, Prada, Hugo Boss und Ray-Ban. 2021 konnte er laut „Forbes" dadurch ca. 5,5 Millionen Dollar einnehmen.

Platz 9: Avani Gregg – 62,1 Millionen Follower

Die als „Clown Girl“ bekannt gewordene Avani Gregg weist derweil über 61 Millionen Follower auf. Ihren Spitznamen erhielt sie auf Tiktok, da sie dort durch sehr farbenfrohe Make-up-Looks auffiel, die an einen Clown erinnerten. Vor allem durch ihre Onlinepräsenz verbuchte Gregg 2021 somit ca. 4,75 Millionen US-Dollar. Seit dem immensen Erfolg auf Tiktok versuchte sich Gregg weiter als Seriendarstellerin und veröffentlichte ihre Autobiografie.

Platz 8: Huda Kattan – 63 Millionen Follower

Mit 63 Millionen Followern erreicht Beauty-Bloggerin Huda Kattan Platz acht der erfolgreichsten Influencer. Zunächst als Bloggerin und später Influencerin auf Instagram aktiv, stieg Kattan schließlich selbst unternehmerisch in die Kosmetikbranche ein und launchte ihre eigene Kosmetiklinie unter der Marke „Huda Beauty“. Der weltweite Erfolg der eigenen Marke brachte ihr 2021 ganze 13 Millionen US-Dollar ein.

Platz 7: Dixie D’Amelio – 89,4 Millionen Follower

Dixie D'Amelio folgen auf Social Media beinahe 90 Millionen Menschen. Nach Tanzvideos auf Tiktok machte sie eine Karriere als Sängerin und trat in einer Reality-Show auf. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester ist sie nun Inhaberin mehrerer Unternehmen, die unter anderem Beauty-Produkte und Schuhe verkaufen. 2021 sprangen dabei ca. zehn Millionen US-Dollar heraus.

Platz 6: Lele Pons – 93,3 Millionen Follower

Lele Pons war 2015 die erste Influencerin, die auf dem mittlerweile eingestellten Video-Dienst Vine eine Milliarde Klicks erreichte. Heute produziert die Venezolanerin immer noch vornehmlich Comedy-Clips, allerdings für Instagram und Tiktok. Dabei folgen ihr ca. 93,3 Millionen Follower. Mithilfe ihrer Schmuckkollektion, einer Romanveröffentlichung sowie einiger Engagements als Sängerin und Schauspielerin verdiente Pons 2021 ungefähr drei Millionen US-Dollar.

Platz 5: Bella Poarch – 111 Millionen Follower

Auf Platz fünf der erfolgreichsten Creators liegt Bella Poarch. Nach erfolgreich absolviertem Militärdienst bei der US-Navy startete das heutige Model bei Tiktok mit Lipsync-Videos so richtig durch. 111 Millionen Follower schauen sich das mittlerweile dauerhaft auf den verschiedenen Kanälen an, Werbedeals mit Luxusmarken oder der Videospielreihe Call of Duty sorgten für Einnahmen in Höhe von fünf Millionen Dollar allein 2021.

Platz 4: Addison Rae Easterling – 133 Millionen Follower

Auch Addison Rae Easterling ist durch Tiktok-Tanzvideos berühmt geworden. Unter anderem Netflix, Pandora und American Eagle ließen es sich einiges kosten, mit Easterling zusammenzuarbeiten. Eine Kosmetiklinie und eine Reichweite von 133 Millionen Followern sorgten 2021 für ein Einkommen von 8,5 Millionen US-Dollar sowie Rang vier auf der „Forbes"-Liste der Top Creators.

Platz 3: „Mr Beast“ – 162 Millionen Follower

Jimmy Donaldson, besser bekannt als „Mr Beast“, sichert sich im Ranking der erfolgreichsten Creators 2022 Bronze. 162 Millionen Follower schauen dem Youtuber regelmäßig bei aufwendigen und kostspieligen Challenges und Comedy-Inhalten zu. In seinen Youtube-Videos werden dabei Wetten mit Millionengewinnen veranstaltet und Teilnehmer extremen Situationen ausgesetzt. Dabei harren er oder seine Gäste mal tagelang unter widrigen Bedingungen ohne Essen aus oder lassen sich lebendig begraben. Kooperationen mit zahlreichen Unternehmen und Klamauk auf Youtube haben Donaldson 2021 Einnahmen von circa 54 Millionen Dollar beschert.

Platz 2: Charli D’Amelio – 203,7 Millionen Follower

Die kleine Schwester von Dixie D’Amelio durfte sich 2021, im zarten Alter von nur 18 Jahren, bereits als die am besten verdienende Tiktokerin bezeichnen. 17,5 Millionen US-Dollar strich der Teenager mit Tanzvideos und dem D’Amelio-Familienimperium ein, zu dem mehrere Unternehmen gehören. 204 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal.

Platz 1: Khaby Lane – 231,4 Millionen Follower

Mit 231,4 Millionen Followern führt Khaby Lane das „Forbes"-Ranking der erfolgreichsten Influencer 2022 an. Auch auf der berühmten „Forbes 30 under 30“-Liste ist Khaby zu finden. Comedy-Videos auf Tiktok und Co. halfen dem in Italien wohnhaften Senegalesen aus der Arbeitslosigkeit durch die Pandemie und führten zu großangelegten Kooperationen unter anderem mit dem Fußballclub Paris Saint-Germain oder Modehersteller Hugo Boss. Laut „Forbes" betrug das Jahreseinkommen des ehemaligen Fabrikarbeiters 2021 satte zehn Millionen US-Dollar.

Liste der erfolgreichsten Influencer der Welt nach Followern:

Platz Influencer Followerzahl 1. Khaby Lane 231,4 Millionen Follower 2. Charli D’Amelio 203,7 Millionen Follower 3. Mr Beast 162 Millionen Follower 4. Addison Rae Easterling 133 Millionen Follower 5. Bella Poarch 111 Millionen Follower 6. Lele Pons 93,3 Millionen Follower 7. Dixie D’Amelio 89,4 Millionen Follower 8. Huda Kattan 63 Millionen Follower 9. Avani Gregg 62,1 Millionen Follower 10. Michael Le 56,6 Millionen Follower

Quelle: Forbes

