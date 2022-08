Ranking 2022 Die besten Dienstleister in 21 Kategorien

In Zeiten rapide steigender Preise bröckelt die Markentreue. Mit weitsichtigen Investitionen in ihre Angebote und verstärkter Kommunikation können Dienstleister gegenhalten.

Köln Die Gaskrise setzt die Energieversorger unter Druck. Sie müssen saftige Preisaufschläge verlangen, weshalb mehr Kunden mit einem Anbieterwechsel liebäugeln – in der Hoffnung, doch noch etwas günstigere Konditionen zu erhalten. Investitionen in den Service können helfen, die drohende Abwanderung zu verhindern. Diesen Weg hat EnBW eingeschlagen.

Zwar dreht auch der Karlsruher Konzern an der Preisschraube und nimmt seit Mai 2022 für Gas einen Aufschlag von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber Kunden können zumindest einen Teil der zusätzlichen Belastung abfedern.

EnBW hat eine Gassparprämie ausgelobt. Das Prinzip ist einfach: Abnehmer erhalten 100 Euro vom Konzern, wenn sie zehn Prozent weniger Gas als im Vorjahr verbrauchen. Zudem garantiert der Konzern allen Kundinnen und Kunden eine sichere Versorgung bei finanziellen Engpässen.

Auch bei Zahlungsproblemen werde niemandem Strom oder Gas abgedreht. „Menschen die ihre Rechnung nicht bezahlen können, sollen nicht in eine zusätzliche Notlage geraten“, sagt Vorständin Colette Rückert-Hennen. Kritisch sehen Verbraucherschützer dagegen, dass EnBW die Gasumlage an die Kundschaft weitergeben will.

Dennoch liegt EnBW in der Gunst der Verbraucher vorne. Im Ranking „Deutschlands Beste Dienstleister“ schneidet kein überregionaler Energielieferant besser ab als das Karlsruher Unternehmen. Das Kölner Marktforschungsinstitut Servicevalue hat für das Handelsblatt Kundinnen und Kunden zu ihren Erfahrungen mit Dienstleistungsunternehmen aus 21 Branchen befragt.

Studienleiter Claus Dethloff sieht in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation nicht nur den Kundenservice von Energieversorgern vor besonderen Herausforderungen. „Letztlich sind die meisten Branchen direkt oder zumindest indirekt von den erhöhten Energiepreisen betroffen, zum Beispiel durch ihre Lieferketten“, sagt er. „Preissteigerungen erschweren die Kundenbindung, weil Verbraucher wacher und wechselfreudiger werden, wenn sie woanders einen Cent sparen können oder sogar müssen.“

Dethloff erkennt in der aktuellen Lage aber auch die Chance, aus früheren Fehlern zu lernen. „In der Finanzkrise vor 14 Jahren haben die meisten Unternehmen sich von ihrer Servicestrategie erst einmal verabschiedet, weil sie keine wirklichen betriebswirtschaftlichen Effekte erwartet hatten“, erläutert er. „Natürlich ist es klug, gerade in einer solchen Situation anzugreifen und sich vom Markt abzuheben. Doch dieses Tun bedarf Weitsichtigkeit, und beim Tagesgeschäft navigiert man lieber auf Sicht.“

Entschlossenes Handeln ist gefragt. In einer transparenten Preiskommunikation sieht Dethloff eine gute Möglichkeit, sich vom Wettbewerb abzuheben. Firmen müssten etwa klarmachen, wie stark sie selbst von steigenden Kosten betroffen sind. Er empfiehlt eine Aufschlüsselung beispielsweise nach dem Vorbild von Tankstellen – sie weisen den Anteil der Steuern an Benzinpreisen aus. Doch Unternehmen sollten dabei darauf achten, gestiegene Preise nicht einfach eins zu eins weiterzugegeben. „So können sie sich als Partner der Kunden positionieren.“

Kundschaft reagiert besonnen

„Wer die Gründe für eine Entscheidung kennt, kann diese besser nachvollziehen, einordnen und verstehen“, sagt Ferdinand Huhle, Bereichsleiter Konzernkommunikation und Public Affairs bei Mainova – das Unternehmen liegt in den beiden Kategorien Gasversorger regional und Stromversorger regional vorne. „Deshalb setzen wir darauf, unserer Kundschaft transparent zu begegnen und Zusammenhänge umfassend zu erklären.“ Die eigene Kundschaft reagiere auf die angekündigten deutlichen Aufschläge „recht besonnen“.

Freilich können Unternehmen die Chance nutzen, wechselwillige Kunden der Konkurrenz anzulocken. Als hilfreich erweisen sich dabei gute Online-Bewertungen – so das Ergebnis einer aktuelle Studie von Capterra. Die Vergleichsplattform für Software hat den Einfluss dieser Bewertungen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland untersucht.

Ein zentrales Ergebnis: 63 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher lesen stets oder zumindest häufig Online-Bewertungen, bevor sie ein Produkt kaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. 65 Prozent der Firmen gaben an, dass die Online-Rückmeldungen dazu beitragen, ihre Angebote zu verbessern. 38 Prozent sehen sie als Werkzeug, um das eigene Markenimage zu stärken.

Einen verbesserten Service verspricht der Blick auf die Bedürfnisse einzelner Kundengruppen. So haben die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ein Angebot für Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt. Sie werden von LVB-Mitarbeitern von Haustür zu Haustür begleitet. Die Kundinnen und Kunden müssen nur eine gültige Fahrkarte besitzen und sich vor der Fahrt für die Begleitung anmelden.

Leipziger erhalten WLAN im Bus

Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben in der Servicevalue-Umfrage die beste Beurteilung in der Kategorie des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erhalten. Auch Radfahrer profitieren in der sächsischen Metropole von besonderen Konditionen. Sie dürfen ihr Gefährt seit August dieses Jahres außerhalb der Stoßzeiten kostenlos mitnehmen. Ein Jahr lang wollen die Verkehrsbetriebe das Angebot testen. Die finanziellen Einbußen für diesen Service dürften überschaubar bleiben. Kostspieliger ist der Plan, Busse und Bahnen mit WLAN auszustatten.

Parallel investieren die Leipziger Verkehrsbetriebe in die Umweltfreundlichkeit ihrer Angebote – das Ziel lautet mittelfristig Klimaneutralität über den Einsatz von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. 101 Millionen Euro will das Unternehmen künftig für die nächste Generation von Elektrobussen ausgeben. Ab 2025 sollen 70 E-Gelenkbusse und 34 weitere E-Normalbusse Fahrzeuge mit klassischem Verbrennungsmotor ersetzen. Hinzu kommen noch 17 E-Gelenkbusse aus der laufenden Beschaffung, die noch in diesem Jahr in Leipzig eintreffen sollen.

Die Energiekrise hinterlässt derweil Spuren. Wegen der gestiegenen Energiepreise haben die Unternehmen des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds die Preise am 1. August 2022 um durchschnittlich zwei Prozent erhöht. Für LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg fußt ein erfolgreicher ÖPNV jedoch nicht in erster Linie auf einem niedrigen Fahrpreis. „Die Attraktivität liegt zunächst in leistungsfähigen Netzen und Infrastruktur sowie einem starken Angebot“, erläutert er.

Teilen senkt Kosten

Chancen auf mehr Kunden wittern alternative Mobilitätsanbieter wie der Carsharing-Dienstleister Share Now – das Unternehmen schnitt in der Servicevalue-Umfrage in seiner Kategorie am besten ab. Share Now bietet in 16 europäischen Metropolen rund 10 000 Fahrzeuge zur Kurzzeitmiete an und profitiert besonders von wachsenden Kosten für den Unterhalt privater Fahrzeuge.

„Die Nachfrage wird durch die steigenden Energiepreise sowie Inflation deutlich verstärkt“, sagt Firmensprecherin Kathrin Amthor. „Allein in der ersten Jahreshälfte registrierten sich 45 Prozent mehr Neukunden als im Vorjahreszeitraum.“ Experte Dethloff ist davon nicht überrascht. „Steigende Preise fördern beim Verbraucher die Erkenntnis, dass es sich lohnen kann, Kosten auf mehrere Schultern zu verteilen. Das spielt der Sharing-Branche in die Karten.“

Share Now will die höheren Kraftstoffkosten zumindest vorerst nicht an seine Kunden weitergeben. „Unsere Preise sind die vergangenen zwei Jahre über stabil geblieben. Daran werden auch die steigenden Energiepreise nichts ändern“, sagt Amthor. Vom Wettbewerb hebt Share Now sich ab, indem das ursprüngliche Geschäftsmodell mit spontan verfügbaren Stadtfahrzeugen weiterentwickelt wurde.

Nach und nach kamen Angebote klassischer Autovermietungen hinzu. So dürfen Share-Now-Kunden auch ins Ausland fahren oder einen zweiten Fahrer ans Steuer lassen. Zudem haben sie die Möglichkeit bis zu 100 Tage im Voraus ein Auto zu buchen, das dann angeliefert wird. „Wir haben es geschafft, Carsharing planbar zu machen“, sagt Amthor selbstbewusst.

