Reisebranche Corona ist weg – aber auch der Tourismus: Bethlehem wartet auf das Weihnachtwunder

Zwei Jahre verweigerte Israel Touristen wegen der Pandemie die Einreise. Nun dürfen sie wieder kommen – doch das Geschäft in Betlehem will noch nicht anlaufen.

Vor Weihnachten errichtet die Gemeinde einen großen Weihnachtsbaum vor der Kirche. (Foto: Reuters) Die Geburtskirche

Bethlehem Elias Arja steht in der Lobby seines 220-Betten-Hotels mit dem schlichten Namen Betlehem, hinter ihm blinkt der Weihnachtsbaum. Durch das Fenster blickt er auf den Reisebus, der gerade vor dem Hotel parkt. Gleich werden ein paar Dutzend Touristen in sein Hotel strömen. Endlich kommen sie wieder.

Nach dem Check-in wird es wieder ruhiger in der Eingangshalle um Arja. Kaum Anrufe, keine Busse. Für den Hotelier wird das allmählich zum Problem. „Nach den Corona-Beschränkungen wollten wir diese Saison wieder voll durchstarten“, sagt er. „Doch es kommen deutlich weniger Touristen.“

Wenige Reiseziele sind um Weihnachten so beliebt wie Bethlehem im palästinensischen Autonomiegebiet. Im vierten Jahrhundert wurde hier über dem Ort, an dem Jesus geboren worden sein soll, die Geburtskirche errichtet. Bis heute ist sie Pilgerort für Christen weltweit. Die 2000 Eintrittskarten für die Mitternachtsmesse sind in der Regel binnen kürzester Zeit vergriffen.

Nach zwei Jahren, in denen Israel seine Grenzen fast hermetisch für Reisende abgeschottet hat, sollte es in diesem Jahr wieder losgehen mit dem Wintertourismus im Heiligen Land. Doch die Gäste bleiben aus.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Im Rekordjahr 2019, vor der Pandemie, haben 4,5 Millionen Menschen Israel besucht. Mehr als 5,5 Milliarden Euro flossen damals in die israelische Wirtschaft. Für das Jahr 2022 rechnet das Tourismus-Ministerium mit noch gut der Hälfte an Besuchern.

Noch drastischer sind die Besucherzahlen in Palästina eingebrochen: Von 3,3 Millionen Touristen im Jahr 2019 fiel die Zahl in diesem Jahr auf weniger als eine Million. Besonders für Bethlehem kommt der Touristenmangel einer Katastrophe gleich.

Die Geburtskirche wurde in frühchristlicher über der als Jesu-Geburtsort überlieferten Höhle errichtet. (Foto: Reuters) Die Geburtskirche von oben

Fast 70 Prozent der Wirtschaft der Kleinstadt mit rund 30.000 Einwohnern hängt am Tourismus. Nach zwei Jahren Hängepartie braucht die Stadt dringend Einnahmen. Doch die fehlen. Die israelische Politik verschlimmert das Problem noch: Die innenpolitische Lage nach den Wahlen und die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern verunsichern auch Reisende.

Khalil Juha ist besorgt. Von seinem Restaurant am „Manger Square“, dem Krippenplatz, hat man die beste Sicht auf die Geburtskirche. Die Absperrungen, die den Besucherstrom rund um die Kirche regeln sollen, stehen bereits. Nach vier Jahren Pause soll der Präsident der palästinensischen Autonomiegebiete, Mahmud Abbas, wieder an der Zeremonie teilnehmen. Juha hofft, dass der Platz zumindest am 24. Dezember überquillt vor Touristen.

Leere Restaurants am Krippenplatz

Mitte Dezember deutet jedoch noch nichts darauf hin. Juhas Restaurant bietet Platz für 200 Gäste, nur ein Tisch ist besetzt. Reservierungen für Weihnachten sind kaum eingegangen. Dabei hat Juha die Preise extra niedrig angesetzt: Für 50 Schekel, umgerechnet weniger als 14 Euro, serviert er ein palästinensisches Weihnachtsessen. Selbst der Discount lockt keine Touristen.

Sein Sohn arbeite als Ingenieur bei General Electric in Saudi-Arabien, erzählt er. Ohne seine finanzielle Unterstützung würde er es nicht schaffen. Wie allen Betrieben in Bethlehem hat die Pandemie auch Juhas Restaurant zugesetzt. Sechs seiner zwölf Angestellten musste er wegen der ausbleibenden Gäste entlassen. Seit einem Jahr hat der Betrieb nun wieder offen. Doch Gewinn will er noch immer nicht abwerfen.

Nur eine Handvoll Restaurants mit typisch palästinensischen Gerichten hat es früher in Bethlehem gegeben. Für die Jahrtausendwende rechnete die Stadt mit einem Touristenboom – neue Hotels und Restaurants wurden für das Event eröffnet. Mittlerweile zählt die Kleinstadt rund 100 Restaurants und einige große Hotels. Die meisten in diesem Jahr – leer.

Zumindest im Souvenirshop „Nativity Store“, nur wenige Meter entfernt von Juhas Restaurant, herrscht an diesem Tag Betrieb. Seit fast 100 Jahren gibt es den Laden direkt neben der Kirche. Die Vitrinen stammen noch aus dem Jahr 1927.

Kein einziger Tourist während Corona

Im Inneren des Geschäfts steht Rony Tabash, der den Betrieb zusammen mit seinem Bruder vom Vater übernommen hat. „Während der Pandemie kam kein einziger Tourist. Geöffnet hatten wir trotzdem“, sagt er. Doch was verkauft man, wenn keine Kundschaft kommt?

„Wir mussten uns während der Pandemie nach neuen Geschäftsmöglichkeiten umsehen“, sagt Tabash. Die eröffnete der Onlinehandel. Statt Souvenirs stationär zu verkaufen, habe er Bestellungen über das Internet entgegengenommen und seine Produkte verschickt. Außerdem sendete er an alle seine Kunden einen kleinen Anhänger: den Stern über Bethlehem, der in der Nacht von Jesu Geburt den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zur Krippe zeigte.

Staatliche Hilfe hat es für Händler wie Tabash oder Restaurantbesitzer Juha während der Pandemie so gut wie keine gegeben. Die Pandemie ist laut Tabash für die Familien in Palästina schlimmer gewesen als die Zeit während der zweiten Intifada zwischen 2000 und 2005. „Während der politischen Unruhen erhielten viele Familien Unterstützung aus dem Ausland“, sagt Tabash. „Während der Pandemie hatten wir kaum internationale Hilfe.“

Vor Corona war die Weihnachtszeit am Pilgerort auch von Showprogramm geprägt. (Foto: Reuters) Event-Tourismus in Bethlehem

Eins der größeren Hotels habe seit der Pandemie immer noch nicht wieder geöffnet, sagt Hotelbesitzer Arja. Er fürchtet, dass das erst der Anfang des Wirtschaftssterbens in der Stadt sein könnte. Durch die Inflation kämen weniger Touristen. Zudem blieben wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sowohl Gäste aus Russland als auch der Ukraine aus. Vor dem Krieg hätten die beiden Länder rund zehn Prozent der Gäste gestellt.

Und dann ist da laut Arja noch das Problem mit dem Checkpoint. Bethlehem untersteht der palästinensischen Autonomiebehörde. Touristen, die aus Israel kommen, müssen einen Kontrollposten passieren. Laut Arja wüssten einige Touristen nicht, wie sie das allein bewerkstelligen sollen, und kämen deswegen vor allem in Reisegruppen. Und die bekommen Rabatte: Während ein Standardzimmer 120 Dollar die Nacht kostet, erhält er von den Reisegruppen 40 Dollar je Zimmer.

Politische Unruhen verschärfen Situation

Politische Unruhen könnten den Konflikt zwischen Israel und Palästina in Zukunft noch verschärfen. Nach der Wahl am 1. November wird Israel wahrscheinlich die am weitesten rechtsstehende Regierung seiner Geschichte erhalten. Mit dem rechtsextremen Politiker Itamar Ben Gvir als möglichem Minister für innere Sicherheit und damit Oberhaupt der Polizei könnte sich die Situation an den Grenzübergängen noch verschärfen.

Elias Arja will die Probleme mit dem Checkpoint nun selbst in die Hand nehmen. Der Hotelbesitzer plant einen eigenen Chauffeur-Service. Seine Wagen sollen allein reisende Touristen aus dem wenige Kilometer entferntem Jerusalem abholen und nach Bethlehem bringen.

Aber Arja weiß auch, wie schwer das Unterfangen wird: „Es ist nicht einfach, eine Genehmigung für das Passieren des Checkpoints zu erhalten.“ Aber er wird es probieren. Am Nachmittag sollen noch zwei Reisebusse aus Deutschland ankommen. Für ihn ist das ein guter Tag. Zumindest bleibt sein Hotel dann nicht leer.

Mehr: Parlamentspräsident in Israel gewählt – Vorteil für Netanjahu.