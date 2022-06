Reisekonzern Tui-Chef Joussen legt vorzeitig sein Amt nieder – „Wir starten jetzt in die nächste Phase“

Frankfurt Kündigt ein CEO seinen Rücktritt an und der Aktienkurs gibt daraufhin nach, kann das als Zeichen der Anerkennung für den Scheidenden gelten. Ob das auch im Fall von Tui zutrifft, ist nicht sicher. Fakt ist: Kaum hatte Tui-Chef Friedrich Joussen am Freitagvormittag per Adhoc mitteilen lassen, dass er zum 30. September aus dem Amt scheiden werde, ging es mit der Tui-Aktie bergab. Über drei Prozent verlor sie am Freitagvormittag.

Vielleicht drückt der Rückgang aber auch die Unsicherheit der Investoren aus, wie es nun mit dem Reisekonzern weitergeht. Denn auch wenn Joussen, dessen Vertrag noch bis September 2025 gelaufen wäre, immer wieder betont hat, dass er selbst bestimmt, wann er ausscheidet - die Ankündigung kommt überraschend. Zudem geht der 59-Jährige zu einer Zeit, in der das durch die Pandemie schwer gebeutelte Unternehmen noch viele Baustellen fertigstellen muss.

Tui war mit 4,3 Milliarden Euro durch den Staat aufgefangen worden. Zwar hat das Unternehmen ungenutzte Kreditlinien zurückgegeben und greift aktuell nicht auf Staatshilfen zu. Doch Tui muss Nettofinanzschulden von 3,9 Milliarden Euro (Stand Ende März) mitschleppen und irgendwann tilgen.

Joussen selbst nutzt eine Sonderregel, die mit der Staatshilfe kam. Er hätte bei der Rettung vor zwei Jahren ausscheiden können, denn mit den Hilfen wurde in seinen Vertrag eingegriffen: So sind Boni nicht erlaubt. Joussen blieb, aber er hatte das Recht, bis Juni 2022 zu entscheiden, doch noch auszuscheiden, zu den üblichen Konditionen. Das bedeutet: Der Manager wird zwar nicht seinen vollen Vertrag ausbezahlt bekommen, wohl aber noch zwei weitere Jahre.

Joussen macht keinen Hehl daraus, dass bei Tui noch viel Arbeit wartet. Vielmehr ist das mit ein Grund, jetzt das Ruder zu übergeben: an Sebastian Ebel, bisher Finanzchef des Konzerns. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie folge nun eine neues Kapital mit neuen Herausforderungen, schreibt der gebürtige Duisburger in einer internen Mitteilung an die Belegschaft und nennt die kritischen Themen: „Schulden abbauen, Bilanz stärken und die weitere Transformation der Tui.“

Joussen lobt Nachfolger Ebel

„Sebastian Ebel ist eine exzellente Wahl für dieses neue Kapital“, verteilt Joussen schon mal Vorschosslorbeeren an seinen Nachfolger. Der ist bei Tui ein „alter Hase“. Mit ebenfalls 59 Jahren blickt er auf viel Erfahrung bei Tui zurück. Insider bezeichnen ihn als operativen CFO. Will heißen: Er kennt nicht nur die Zahlen, sondern auch das Geschäft.

Das Tui-Vorstandsmitglied soll neuer Chef werden. (Foto: dpa) Sebastian Ebel

Geboren in Braunschweig arbeitete Ebel zwischen 1991 und 1997 bei der Vorgängerfirma Preussag als Direktor fürs Konzerncontrolling. Für eine kurze Zeit wechselte er dann zur damaligen Viag, kehrte aber schon 1998 zur Preussag zurück. Als Preussag in Tui umbenannt wurde, stieg Ebel zum Controlling-Vorstand des Mutterkonzerns auf.

Ebel und Joussen kennen sich seit vielen Jahren. Ebel war von 2011 bis 2013 Finanzchef von Vodafone Deutschland. Das Unternehmen wurde seinerzeit von Joussen geleitet. Dieser nahm Ebel kurzerhand mit zu Tui und machte ihn zum Mann für die schwierigen Aufgaben, etwa die Sanierung des Kreuzfahrtgeschäfts.

Nur einmal überging Joussen seinen Kollegen. 2018 war Ebel erstmals als Finanzchef im Gespräch, viele im Konzern hielten den Manager für eine gute Wahl, auch auf Seiten der Arbeitnehmervertreter. Doch Joussen und das Kontrollgremium entschieden sich für die Belgierin Birgit Conix. Als die nach zwei Jahren ausschied, war Ebel an der Reihe.

Wie Joussen gilt Ebel als bodenständig und nahbar. Das ist gut, denn das Management wird noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, an den Kapitalmärkten und auch intern. Tui in der Ära von Joussen war für viele eine unruhige Angelegenheit und wird es vorerst wohl auch bleiben.

Als Joussen 2013 in der Zentrale in Hannover anfing, formte er aus dem Mutterkonzern Tui AG und der damaligen britischen Tui Travel das heutige Unternehmen. Das investierte stark in eigene Hotels und Kreuzfahrtschiffe. Das Ziel: Aus einem „Reisehändler“ – eine Strategie, die den Rivalen Thomas Cook in die Pleite trieb – sollte ein Anbieter mit eigenen Inhalten und Angeboten werden.

Später revidierte er diese Strategie. Tui müsse nicht mehr alles besitzen, um „Contentanbieter“ zu sein. Seitdem hat das Management Hotels oder Schiffsflotten verkauft oder an Partner gegeben, hat aber weiter Zugriff darauf.

Ob diese Strategie aufgeht, ob es Tui gelingt, seine Produkte über alle Kanäle, auch die digitalen zu verkaufen, diese Frage muss demnächst Ebel beantworten. Zumindest dürfte er Ende September nicht unter den schlechtesten Bedingungen starten. Das Urlaubsgeschäft brummt nach mehr zwei Jahren Pandemie. Nur eines könnte die Planung, im laufenden Geschäftsjahr, das gemeinsam mit der Ära Joussen im September endet, ein positives Betriebsergebnis vor Steuern zu erzielen, noch durcheinanderbringen: die großen Probleme an Flughäfen oder auch den Hotels, wo Personal fehlt.

