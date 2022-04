Sicherheitstechnik Dekra hat einen neuen Chef – und ist zurück auf Wachstumskurs

Stuttgart Vor drei Wochen überraschte der Prüfkonzern Dekra mit einem Führungswechsel. Der langjährige Vorstandschef Stefan Kölbl wurde Vorsitzender des Aufsichtsrats und machte damit Platz für Stan Zurkiewicz.

Der 42-Jährige konnte am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz gleich starke Zahlen präsentieren. In das laufende Geschäftsjahr ist Dekra mit einem Umsatzplus von fast zehn Prozent im ersten Quartal gestartet.

„Der verheerende Krieg in der Ukraine wird es uns schwer machen, diese Dynamik beizubehalten“, warnte Zurkiewicz jedoch. Der neue Dekra-Chef rechnet mit einem weltweit schrumpfenden Wirtschaftswachstum, Unterbrechungen in den Lieferketten, einer Verknappung von Rohstoffen und hohen Energiepreisen. Dennoch plane er mit einem Umsatzwachstum von rund fünf Prozent.

Auch die Zahl der Beschäftigten solle weiter um mehr als 1000 Mitarbeiter steigen. Die Dekra gilt als größte nicht börsennotierte Expertenorganisation der Welt.

Der neue Chef machte deutlich, dass sich das Bedürfnis nach Sicherheit weltweit rasant verändert. Grund hierfür seien unter anderem die zunehmende Vernetzung von Produkten und Systemen und der Klimawandel. „Wir haben unsere strategische Positionierung geschärft und unsere Strategie 2025 um digitale Sicherheit und Nachhaltigkeit ergänzt“, sagte Zurkiewicz.

Zurück auf Wachstumskurs

Nach einer Coronadelle hatte sein Vorgänger Kölbl die Dekra zurück auf Wachstumskurs geführt. Der Jahresüberschuss stieg um 50 Prozent auf 141,5 Millionen Euro. Der Umsatz legte 2021 um rund elf Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. 2020 hatte sich der Umsatz erstmals seit 16 Jahren nicht erhöht, sondern war um 6,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zurückgegangen.

Der aus Polen stammende Zurkiewicz hat in seiner bisherigen Karriere bei Dekra unter anderem das Asiengeschäft geleitet. Er lebte 20 Jahre in Asien und ist mit einer Chinesin verheiratet. An Durchsetzungskraft und Ausdauer dürfte es dem neuen Vorstandschef nicht mangeln. Der Manager trägt jeweils den schwarzen Gürtel im Judo und im Taekwondo. Zudem nimmt er an Ultramarathonläufen mit Strecken über 100 Kilometern teil.

Mehr: Dekra bekommt neuen Chef