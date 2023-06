 Suche nach Tauchboot : Experte will Trümmerteile des Tauchboots erkannt haben

Ein Experte für Schiffsbergungen ist sicher, dass das bei der Suche entdeckte Trümmerfeld von dem vermissten Mini-U-Boot stammt. Die Küstenwache hat eine Pressekonferenz angekündigt.

Das Mini-U-Boot wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. (Foto: dpa) Touristen-Tauchboot „Titan“

Washington Auf der Suche nach einem Tauchboot mit fünf Insassen in der Nähe des berühmten „Titanic“-Wracks sind Einsatzkräfte auf ein „Trümmerfeld“ gestoßen. Die US-Küstenwache teilte am Donnerstag auf Twitter mit, ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug habe die Trümmer im Suchgebiet in der Nähe der „Titanic“ entdeckt.

Experten werteten die Informationen nun aus. Ob es sich um Trümmerteile des vermissten Tauchboots „Titan“ handelt, war zunächst unklar. Die Küstenwache hat eine Pressekonferenz zu den Funden angekündigt. Diese soll an diesem Donnerstag um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr deutscher Zeit) stattfinden.

Ein Experte für Schiffsbergungen ist sicher, dass das bei der Suche nach der „Titan“ entdeckte Trümmerfeld von dem vermissten Tauchboot stammt. David Mearns berief sich in Gesprächen mit den Sendern BBC und Sky News am Donnerstag auf Aussagen, die der Präsident des „Explorers Club“ in einer WhatsApp-Gruppe gemacht habe.

In der Vereinigung sind Forschungsreisende zusammengeschlossen, auch zwei „Titan“-Insassen sind Mitglieder. Mearns sagte, zu erkennen seien der sogenannte Landerahmen sowie die hintere Abdeckung des Tauchboots. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Das Tauchboot wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Die „Titan“ war mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“ in rund 3800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff ab. Nach Angaben des Betreibers Oceangate Expeditions hatte die 6,70 Meter lange „Titan“ ausreichend Sauerstoff an Bord, um fünf Menschen für 96 Stunden zu versorgen – dieses Zeitfenster dürfte sich nach Schätzungen der Suchtrupps nun geschlossen haben. Mehr: Sauerstoff der Titan-Crew womöglich aufgebraucht