 Tauchboot „Titan“: Mitarbeiter warnte schon vor Jahren vor Sicherheitslücken

Die fünf Insassen des verschollenen Tauchboots „Titan“ sind wohl tot. Ein früherer Mitarbeiter des Betreibers Oceangate warnte 2018 vor Risiken – und wurde entlassen.

Das Mini-U-Boot wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. (Foto: dpa) Mini-U-Boot „Titan“

New York Alle fünf Passagiere an Bord des verschollenen Tauchboots „Titan“, die das Wrack der Titanic in vier Kilometern Tiefe betrachten wollten, gelten nun offiziell als tot. Die gefundenen Trümmerteile „entsprechen einem katastrophalen Verlust der Druckkammer“, sagte der Admiral der US-Küstenwache, John Mauger, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Es sei unwahrscheinlich, dass man die Toten bergen könne, sagte er auf Nachfrage.

Auch nach Angaben der Betreiberfirma Oceangate Expeditions sind die Insassen vermutlich tot: „Wir glauben nun, dass unser CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman Dawood, Hamish Harding, und Paul-Henri Nargeolet, traurigerweise verloren sind“, teilte Oceangate mit. Zu den Umständen, wie es zu dem tödlichen Ausgang kommen konnte, äußerte sich das Unternehmen nicht.

