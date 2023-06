Titanic-Tauchboot Ex-Mitarbeiter warnte vor Sicherheitslücken beim U-Boot – Suchteams hören Klopfgeräusche

New York, Boston Einsatzkräfte haben bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot „Titan“ im Atlantik möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen gehört. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art Klopfgeräusche in der Region registriert, in dem das Tauchboot vermutet werde, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem der Sender CNN und das Magazin „Rolling Stone“ in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) zitierten.

Vier Stunden später, nachdem zusätzliche Sonargeräte eingesetzt worden seien, sei das Klopfen noch immer zu hören gewesen, hieß es weiter. Dem Memo zufolge war aber unklar, wann genau und wie lange das Geräusch zu vernehmen war. Ein späteres Update, das am Dienstagabend verschickt worden sei, berichte von weiteren Geräuschen, die aber nicht mehr als „Klopfen“ beschrieben wurden, schrieb CNN. Die akustischen Laute deuteten darauf hin, dass es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe, hieß es.

Die US-Küstenwache teilte ebenfalls mit, dass ein kanadisches Suchflugzeug „Unterwassergeräusche“ gehört habe. Tauchroboter seien in das Gebiet verlagert worden, um den Ursprung der Geräusche zu erforschen. Zunächst sei dies aber erfolglos geblieben.

Das 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere Gefährt war auf dem Weg zum Wrack der Titanic und wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag (MESZ) reichen. An Bord sind fünf Menschen: der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Kapitän war der Chef der Betreiberfirma, Stockton Rush.

Ex-Mitarbeiter des Titanic-Tauchboot-Herstellers hatte auf Sicherheitslücken hingewiesen

Oceangate, der Betreiber und Hersteller des vermissten Titanic-Tauchboots hat im Jahr 2018 einen Mitarbeiter entlassen, der zuvor auf Sicherheitsmängel hingewiesen hatte. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, hat das Unternehmen den Mitarbeiter David Lochridge im gleichen Jahr verklagt, weil er angeblich vertrauliche Informationen weitergegeben und damit gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen habe.

Tatsächlich hatte der ausgebildete U-Boot-Pilot und Unterwasser-Inspektor Lochridge bei der Arbeitsschutzbehörde eine Whistleblower-Beschwerde eingereicht. Im Gegenzug auf die Klage gegen ihn legte er selbst Beschwerde gegen Oceangate ein. Darin wirft er dem in Washington ansässigen Unternehmen vor, ihn zu Unrecht gekündigt zu haben, weil er mit seinen Handlungen die Sicherheit der Passagiere auf dem Tauchboot namens Titan gewährleisten wollte.

Dieser brisante Rechtsstreit wird zu einer Zeit bekannt, in der nun auch die Navy nach dem verschollenen Tauchboot mit fünf Passagieren an Bord sucht, das das Wrack der Titanic in vier Kilometer Tiefe betrachten wollte. Nach Angaben der Navy soll das Tiefsee-Bergungssystem mit dem Kürzel „Fadoss“ in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in der kanadischen Stadt St. Johns in Neufundland ankommen. Wann es das Suchgebiet Hunderte Kilometer weiter südlich erreichen könnte, blieb zunächst unklar.

Die US Navy beschreibt „Fadoss“ als „tragbares Schiffshebesystem, das eine zuverlässige Tiefsee-Hebekapazität von bis zu 27 Tonnen für die Bergung großer, sperriger und schwerer versunkener Objekte wie Flugzeuge oder kleine Schiffe bietet.“ Winde und Seil des Geräts gebe es dabei in verschiedenen Größen je nach Art und Gewicht des zu hebenden Objekts. „Fadoss“ könnte aber erst dann zum Einsatz kommen, wenn das Tauchboot gefunden wurde. Bislang fehlt von der „Titan“ allerdings jede Spur.

Oceangate selbst beteuert, alle Anstrengungen zur Rettung der fünf Vermissten zu unternehmen. „Unser gesamter Fokus liegt auf dem Wohlergehen der Besatzung und es werden alle möglichen Schritte unternommen, um die fünf Besatzungsmitglieder sicher zurückzubringen“, hieß es in einer Stellungnahme. „Wir sind zutiefst dankbar für die dringende und umfassende Unterstützung, die wir von mehreren Regierungsbehörden und Tiefseeunternehmen erhalten, während wir versuchen, den Kontakt mit dem Tauchboot wiederherzustellen.“

Ex-Mitarbeiter mahnte: Den zahlenden Passagieren waren die Risiken nicht bewusst

In der Beschwerde von Lochridge hatte der entlassene Mitarbeiter vor fünf Jahren vor den Risiken eines Tauchgangs mit der„Titan“ gewarnt. In seiner bei einem US-Bezirksgericht eingereichten Beschwerde gibt Lochridge zu Protokoll, er habe bei Oceangate Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der „Titan“ geäußert und dem Unternehmen geraten, weitere Tests am Schiffsrumpf durchzuführen.

Lochridge berichtet, er sei mit seinem Arbeitgeber uneinig darüber gewesen, wie man die Sicherheit des U-Boots am besten testen könne. Er habe sich auch gegen die Entscheidung von Oceangate ausgesprochen, Tauchgänge ohne die so genannten „nicht zerstörerischen Tests“ durchzuführen. Bei diesen „nicht zerstörerischen Tests“ werden die Materialien auf ihre Widerstandsfähigkeit und Verlässlichkeit getestet.

Den zahlenden Passagieren wäre nicht bewusst gewesen, dass gefährliche entflammbare Materialien in dem Tauchboot verwendet wurden. Sie wären auch nicht über das experimentelle Design und den Mangel der nicht zerstörerischen Tests des Rumpfs informiert worden, heißt es in der Beschwerde von Lochridge.

Insbesondere soll Oceangate Sichtfenster eingebaut haben, die nur bis zu einem Druck von 1300 Meter zugelassen waren, heißt es in der Klage – „obwohl Oceangate vorhatte, Passagiere bis zu 4000 Meter Tiefe mitzunehmen“. Oceangate habe sich geweigert, den Hersteller für Sichtfenster für bis zu 4000 Meter Tiefe zu bezahlen.

„Anstatt die Bedenken zu adressieren, korrigierend tätig zu werden, um die Sicherheit der experimentellen „Titan“ sicherzustellen oder eine Standard-Klassifizierungs-Agentur inspizieren zu lassen, hat Oceangate exakt das Gegenteil getan – sie haben Lochridge sofort gefeuert“, heißt es in dem Gerichtsdokument. „Oceangate gab Lochridge etwa zehn Minuten, seinen Tisch aufzuräumen und das Gelände zu verlassen“.

Die Klage von Seiten Oceangates und die Beschwerde von Lockridge wurden in einer außergerichtlichen Einigung beigelegt.

