Titanic-Tauchboot Ex-Mitarbeiter warnte vor Sicherheitslücken beim U-Boot – Suchteams hören Klopfgeräusche

Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte im Jahr 2018 Sicherheitsmängel beklagt und wurde entlassen. Jetzt gibt es auf der Suche nach dem Tauchboot offenbar eine Spur.

Das Tauchboot hatte wohl Mängel, auf die ein ehemaliger Mitarbeiter schon vor Jahren hingewiesen hatte. (Foto: dpa) Touristen-Tauchboot wird vermisst

New York, Boston Einsatzkräfte haben bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot „Titan“ im Atlantik möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen gehört. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten Klopfgeräusche in der Region registriert, in der das Tauchboot vermutet werde, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem der Sender CNN und das Magazin „Rolling Stone“ in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) zitierten.

Vier Stunden später, nachdem zusätzliche Sonargeräte eingesetzt worden seien, sei das Klopfen noch immer zu hören gewesen, hieß es weiter. Dem Memo zufolge war aber unklar, wann genau und wie lange das Geräusch zu vernehmen war. Ein späteres Update, das am Dienstagabend verschickt worden sei, berichte von weiteren Geräuschen, die aber nicht mehr als „Klopfen“ beschrieben wurden, schrieb CNN. Die Laute deuteten darauf hin, dass es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe, hieß es.