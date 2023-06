Titanic-Tauchboot Suchteams hören erneut Töne und Klopfgeräusche

Die US-Küstenwache ist dem Tauchboot „Titan“ offenbar auf der Spur. Die Einsatzkräfte registrieren weitere Geräusche im Suchgebiet.

Das Tauchboot hatte wohl Mängel, auf die ein ehemaliger Mitarbeiter schon vor Jahren hingewiesen hatte. (Foto: dpa) Touristen-Tauchboot wird vermisst

New York, Boston Auf der Suche nach dem seit Sonntag vermissten Tauchboot „Titan“ haben Einsatzkräfte weitere Töne und Klopfgeräusche registriert. Das teilte die US-Küstenwache am Mittwoch mit. Die Zeit wird knapp: In etwa 20 Stunden dürfte den Abenteurern an Bord der Sauerstoff ausgehen, wie die Küstenwache dem britischen Sender BBC mitteilte.

In der Nacht hatten der Sender CNN und das Magazin „Rolling Stone“ bereits aus einem internen Memo der US-Regierung zitiert, wonach Suchteams am Dienstag alle 30 Minuten Klopfgeräusche in der Region registriert hätten, in der das Tauchboot vermutet werde.