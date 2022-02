Ukraine-Krieg Uefa entzieht St. Petersburg das Champions-League-Finale – Schalke ohne Gazprom auf dem Trikot

Das für den 28. Mai geplante Endspiel der Fußball-Königsklasse findet nicht in Russland statt. Auch Zweitligist Schalke reagiert auf den Ukrainekrieg.

Das für den 28. Mai geplante Finale der Uefa Champions League findet nicht mehr in der russischen Metropole statt. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Gazprom Arena in St. Petersburg

Düsseldorf Die Sportwelt geht angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine auf Distanz zu Russland und dem Staatskonzern Gazprom. Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Donnerstag wird die Europäische Fußball-Union (Uefa) der Stadt St. Petersburg das diesjährige Champions-League-Finale entziehen.

Die Entscheidung soll auf der für Freitag geplanten Sondersitzung des Exekutivkomitees getroffen werden. Das Endspiel der Königsklasse war für den 28. Mai in der Gazprom-Arena von Zenit St. Petersburg geplant. Der Austragungsort hat für den russischen Präsidenten eine besondere Bedeutung: St. Petersburg ist die Geburtsstadt von Wladimir Putin.

Eine Verlegung des Endspiels hatte die Uefa am Dienstag nach der Zuspitzung in der Ukraine zunächst offen gelassen. Der russische Staatskonzern Gazprom gehört zu den größten Sponsoren der Uefa. Bereits in den vergangenen Tagen haben Politiker die Verlegung des Finals gefordert. Der britische Premier Boris Johnson sagte am Dienstag: „Keine Chance, Fußballturniere in einem Russland abzuhalten, das in souveräne Staaten einmarschiert.“

Die Uefa arbeitet den Berichten zufolge mit Hinblick auf das Finalspiel bereits an einem Notfallplan. Ob schon am Freitag der neue Austragungsort des Champions-League-Finals bekannt gegeben wird, ist noch nicht bekannt. Im Gespräch ist derzeit eine Verlegung nach England. Mit dem ehemaligen Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und dem DFB-Interimspräsidenten Rainer Koch nehmen auch zwei deutsche Vertreter an der Sondersitzung des Komitees teil.

Schalke reagiert auf Ukraine-Krieg

Auch Zweitligist FC Schalke 04 wird nicht mehr mit dem Schriftzug seines russischen Hauptsponsors Gazprom auflaufen. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. „Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage“ habe sich der Club dazu entschieden, hieß es in der Mitteilung. Der Schritt erfolge nach Gesprächen mit Gazprom Germania. „Stattdessen wird Schalke 04 auf der Brust der Königsblauen stehen“, teilte der Verein mit.

Am Morgen war bereits bekannt geworden, dass der von den USA im Zuge des Ukrainekonflikts mit Sanktionen belegte Geschäftsmann Matthias Warnig sein Mandat im Schalker Aufsichtsrat niedergelegt hat. Warnig ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Nord Stream 2 AG, die eine Tochterfirma von Gazprom ist.

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel kündigte an, auf seine Teilnahme am Großen Preis von Russland zu verzichten – selbst wenn dieser wie geplant am 25. September ausgetragen werden sollte. „Es tut mir leid für die unschuldigen Menschen, die ihr Leben verlieren, die aus dummen Gründen und einer sehr, sehr seltsamen und verrückten Führung getötet werden“, sagte der 34-Jährige.

Der amtierende Weltmeister Max Verstappen stimmte zu. „Wenn sich ein Land im Krieg befindet, ist es nicht richtig, dort Rennen zu fahren, das ist sicher“, sagte der Red-Bull-Pilot.

